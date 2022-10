Poncelet: « C’est costaud au milieu »

Si "Ponpon" a dû ronger son frein, c’est parce que Lizen a aligné les prestations convaincantes, à son poste. "J’ai contracté une entorse pendant la préparation. Puis, je suis revenu sur le banc et j’y suis resté, Max ayant très bien presté. La concurrence est là et elle est saine. Il n’y a rien à redire. Je devais continuer à me donner à fond et être patient. Le coach m’a fait confiance pour le derby et je pense avoir répondu présent", poursuit celui qui doit aussi franchir le cap entre "révélation" et "confirmation". "C’est plus dur pour moi, car après avoir montré ce que je valais la saison dernière, on attend autant, voire plus, de ma part." Quant à l’adversaire, il lui inspire la vigilance. "D’après ce que j’ai vu et entendu, notamment de la bouche de Bojovic, c’est costaud au milieu, avec des gars comme Samouti et Kitoko. Il faudra aller dans les duels."

Arbitre: Britel.

ONHAYE: Guiot rentre de suspension, alors que Leclef purge sa seconde journée. L’entraînement d’hier devrait lever les incertitudes concernant Bastin (genou) et Lambert. Teklak a repris les entraînements jeudi.