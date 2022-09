La semaine a été marquée par le passage devant le comité sportif de l’ACFF, du côté walhérois. Avec une sanction maintenue à deux semaines pour Thomas Leclef et une réduite de six à une pour Josué Bastin (prenant toutes deux cours à partir de lundi prochain). "Mais on envisage d’aller en appel, surtout en ce qui concerne Josué, car nos images sont claires: notre joueur n’a rien fait de répréhensible et se retrouve quand même puni, alors que l’adversaire, qui est venu le provoquer à trois reprises, n’est en rien inquiété. On doit en discuter avec les joueurs et notre avocat. On a jusqu’à lundi pour introduire notre requête. Concernant l’exclusion de Gaëtan Gall, on n’a pas encore reçu de proposition, non. Et on ne court pas après", signale Lionel Brouwaeys, qui peut donc disposer des trois éléments concernés pour se rendre en Brabant wallon. "Hormis Lambi, toujours incertain, et nos deux blessés, tout le monde est là, mais je vais sûrement changer un peu la sélection, en fonction du match des réserves aussi. Je ne suis ainsi pas trop content de la rentrée d’Adel samedi dernier. Je lui ai dit. Et on a des jeunes derrière, lance le T1 de l’Agauche, qui s’attend à un solide débat sur le petit terrain synthétique de la Cabouse. Contre une équipe qui s’est bien renforcée, avec les Reuter, Azzouzi et autre Olemans et Cassange. C’est costaud dans l’axe et rapide sur les côtés. Ils ont fait 1-1 contre Mons et viennent d’aller gagner 0-5 à St-Ghislain. Je les vois dans le Top 5. Ce sera un match à haute intensité, avec des duels. Mais c’est ce qui nous convient."