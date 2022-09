Guerri: une «première» qui compte

Les Walhérois ont quitté le terrain avec le sentiment de ne pas avoir été traités de manière « impartiale » par l’homme en noir et d’en avoir payé le prix fort, face à Gosselies (1-1). Parmi les points positifs, on peut toutefois souligner la première titularisation « marquante » d’Alessandro Guerri, sur le flanc gauche. « C’est toujours important, pour un attaquant, de trouver le chemin des filets, surtout que j’avais raté la balle du 1-3 la semaine passée. Mais c’est vrai, celui-ci, il compte, puisqu’il nous a ramenés à égalité, quelques minutes après avoir encaissé », confiait l’ex-Couvinois, qui démontra toutes ses facultés de percussion. « J’ai raté la préparation à cause d’une blessure mais là, je suis revenu à 100 %. Le coach m’a fait confiance et j’ai essayé d’apporter, offensivement. C’était difficile, de trouver de l’espace contre une équipe comme ça, bien en place. On a toutefois eu des occasions, comme cette tête de Léo. Le nul est mérité, je pense. Mais on aurait pu prendre les trois points et se retrouver seuls en tête du classement. » M.B.