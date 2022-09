Un partage sous haute tension

Les Onhaytois ont perdu leurs premiers points et les « Casseroles » ouvert leur compteur, au bout d’une explication tendue et flétrie par de trop nombreuses fautes, cartes et décisions lourdes de conséquences. Comme celle qui octroya un penalty aux visiteurs, pour un « geste » de De Vriendt sur un adversaire venu bloquer sa tentative de relance à la main. « Je l’ai juste écarté de l’autre main et, plutôt que de sanctionner l’obstruction de mon opposant, on me punit doublement », s’offusquait le gardien visité, qui ne pouvait dévier l’envoi d’Arena. Gosselies, qui avait esquivé les premières banderilles walhéroises et touché le poteau peu avant, n’avait cependant pas l’occasion de surfer sur son avantage. Guerri, qui fêtait sa première titularisation, allait en effet chiper le cuir dans les pieds d’un défenseur pour aller le glisser au fond des filets carolos. Onhaye appuyait de plus belle, mais Guiot et Lorenzon n’arrivaient pas à conclure les plus chaudes opportunités de la fin du premier acte. Le second connaissait un autre rebondissement quand l’arbitre remisait sa carte jaune pour exhiber la rouge à Gall, fautif dans un duel, puis dans sa réflexion. « Il y avait de la frustration, vu l’ambiance exécrable et le comportement clément de l’arbitre à leur égard. Je suis déçu. Je pensais voir autre chose », lâchait Lionel Brouwaeys à la sortie des vestiaires. Car, même en infériorité numérique, ses ouailles continuèrent d’apporter un danger matérialisé par une reprise de la tête de Granville juste au-dessus et un but annulé pour hors-jeu de Lorenzon. Gosselies avait aussi l’occasion de faire banco, en profitant des espaces, mais l’essai de Makunga heurtait le montant. « Prendre un point à Onhaye, c’est bon pour nous. Mais, au vu des contres dont on a hérité en fin de match, on devait gagner. La dernière passe a fait défaut. Mais pas la mentalité », soulignait Vedat Kurbali.