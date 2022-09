Les marches gourmandes d’Onhaye, c’est ce week-end: toujours imitées, jamais égalées

En attendant l’ouverture des hostilités, la machine s’est déjà mise en branle: le week-end dernier, une vingtaine de bénévoles, confrères de Li Crochon et autres ont réalisé les illuminations des 7,5 km du circuit en un jour et demi. Sous un soleil de plomb, une sacrée performance, dans une ambiance extraordinaire. À travers bois et routes de campagne, sur la route de St-Jacques de Compostelle, c’est un raid (ou pèlerinage, c’est selon) qu’ont réalisé les deux confrères en charge de l’éclairage, Vincent Hottias et Bernard Englebert.

De la musique, de la gastronomie et des fleurs

Au-delà de la marche, les promeneurs se mettront sous la dent plaisirs gastronomique et musical. À chacune des six étapes, de l’apéro au dessert, son chapiteau. Le 7echapiteau, lui, sert tant comme lieu de départ que d’arrivée.

Chaque étape bénéficiera aussi de son orchestre ou groupe musical. Pour l’apéro (servi par le comité des fêtes de Sommière, le Trimarrant) et l’entrée (par le candidat belge de Top Chef 2022, Logan Depuydt, du restaurant l’Artiste à la gare de Falaen), on retrouvera le vendredi, Desaxo, un groupe de… rock. Tandis que les samedi et dimanche, Jan Scott, un artiste parisien et ami des pompiers de Dinant, qui prendra la relève.

Au sorbet (servi par le royal cercle sportif club d’Onhaye), vendredi et samedi, place au groupe Hip the switch. Au plat principal, chez Didier Lawarée (du restaurant, la Forge, à Falaën), les habitués ne rencontreront le Kitch Kool orchestra (anciennement Compagnie Picole), bien connu aussi à Anseremme, notamment. Pour accompagner l’assiette de fromages, servie par le comité des fêtes d’Onhaye, on pourra entendre le groupe de Frédéric Bourdon, le vendredi; Pascal Deman et Bernard Deravet, le samedi, et les Faucons, de Morville, le dimanche.

Au dessert, servi par la Heronnière, autre restaurant de Falaën-gare, Pascal Fortuné, le Remy Bricka belge, animera les soirées du vendredi et du samedi.

Dimanche, le dessert sera rythmé par un musicien, pianiste, organiste et compositeur renommé: André Brasseur, déjà présent l’an dernier. Le père d’ Early bird fête ses 60 ans de musique et, malgré ses 80 printemps, il est toujours aussi jeune. Sylvie Cox (la fille de l’organisateur Gérard Cox), fleuriste réputée, promet, comme à chaque fois, une surprise fleurie au village-départ.

Enfin, la bande à Lolo, un orchestre aussi populaire et réputé, sera présente au village-départ, pour accueillir les marcheurs qui auront terminé la boucle, le dimanche, de 17h à 21h. Mais aussi pour les personnes qui n’auraient pas marché. Notons qu’au départ, on dansera déjà. Sur la musique de Patrick Duquenoy, vendredi; du Pop Music by Ciney, samedi, et dimanche, de la fanfare d’Assesse. Les deux derniers ensembles sont dirigés par Françoise Lecomte.