Les Walhérois ont donc pris congé de la coupe juste avant l’entame du championnat, dimanche dernier, à St-Eloois Winkel. Avec des sentiments mitigés."On était à la fois contents de notre belle prestation, mais aussi déçus d’être passés à côté d’un nouveau duel de prestige face à une équipe de D1. Car, au vu du match, il y avait manifestement la place pour se qualifier",revient Josué Bastin, qui aurait évidemment aimé se mesurer à son ami Antoine Bernier.

Ces rencontres de coupe, contre de bonnes formations du nord du pays, n’en restent pas moins bénéfiques."C’était de bonnes occasions de travailler et de retrouver des automatismes, dans des explications à véritable enjeu. C’est toujours mieux que des matchs amicaux. On y trouve déjà le goût de la compétition. C’était donc important, surtout pour nos nouvelles recrues et ceux qui ont parfois changé de position."

Le polyvalent Dinantais est à ranger dans cette catégorie, lui qui a évolué tant au milieu de terrain que dans une défense à trois ou à quatre, au cours de la préparation."Je reviens aussi d’une longue blessure, qui m’a longtemps tenu à l’écart du terrain la saison dernière. J’ai occupé plusieurs positions, c’est vrai, mais j’ai senti que je retrouvais mes repères et que je gagnais en confiance au fil des matchs. Pour moi, c’était donc positif."

Un noyau remanié

L’idéal serait évidemment de prolonger cette bonne mise en jambes par une entame victorieuse dans cette "nouvelle" série. "Je pense qu’on n’a jamais joué contre cette équipe du Symphorinois depuis qu’on est en divisions amateurs. Je n’en ai pas encore beaucoup entendu parler jusqu’ici. Mais notre but est, bien sûr, de commencer par un succès à la maison."

"On part un peu dans l’inconnue, c’est vrai,confirme Lionel Brouwaeys.C’est une équipe qui est parvenue à se sauver la saison dernière et a connu pas mal d’arrivées et de départs cet été. J’y ai quand même relevé quelques noms, comme ceux de Cramé et Ulens. On doit respecter tout le monde. Mais on va surtout se focaliser sur notre jeu et tenter de prendre les trois points en affichant la volonté voulue."