Onhaye: un marche atypique au succès fou à Serville

Le marché, qui se tient entre 9h30 et midi, est aussi l’occasion pour des producteurs voisins du circuit court de présenter et vendre leurs produits du terroir.

On y retrouve, par exemple, la ferme de la rosée à Corenne avec des produits laitiers (beurre, yaourt, etc...), tout comme les fromages Condor, d’Onhaye et la tomme de Sommière, des jus de fruits et bien d’autres.

De l’eau grâce à un puits

Cette saison pour les maraîchers, en raison de la sécheresse, est pour le moins particulière. Mais Gilles Flameng confie que le sommeil et la chaleur ne le gênent pas. L’eau ne manque d’ailleurs pas grâce à un puits. Il peut donc arroser les céleris, salades et choux qu’il vient de planter. La seule crainte, c’est que les plantes brûlent en raison des chaleurs. Mais, jusqu’à aujourd’hui, toutes les demandes des clients ont pu être satisfaites. Le maraîcher propose aujourd’hui une quarantaine de légumes et de fruits avec, notamment, différentes sortes et couleurs de tomates, poivrons, courgettes et aubergines comme on en voit rarement.

Interrogés, les nombreux clients avouent être ravis d’avoir, près de chez eux, un maraîcher comme Gilles Flameng qui vend des légumes et des fruits qui ont du goût. À Serville, ce marché du premier samedi du mois est devenu un rendez-vous incontournable pour beaucoup de riverains.