ONHAYE: incertain: Gilain.

Troisième match de Coupe pour les Walhérois et deuxième confrontation face à une formation flamande. Après avoir sorti Loyers (P1) et Kapenhout (D3), ils accueillent Beringen, une autre équipe de D3 flamande."C’est un match important face à une très grosse équipe,avoue le coach Lionel Brouwaeys.D’après mes informations, ils ont fait de gros transferts, comme des anciens pros ou des joueurs qui ont joué dans des divisions supérieures.On va devoir mettre notre bleu de travail pour passer au tour suivant."

Il faut dire que les Walhérois ne sont pas trop mal dans leur préparation. Mercredi, ils ont poussé l’UR Namur dans les cordes en match amical (1-1)."C’était un très bon match,précise-t-il.Il m’a permis de donner un peu de temps de jeu à tout le monde, et de faire souffler certains joueurs comme Lorenzon. On était même au-dessus de Namur au niveau de l’intensité en fin de rencontre. Je suis très content de la préparation. Nous sommes dans une semaine un peu plus light. On a ménagé les organismes, avant d’augmenter le rythme la semaine prochaine."

En cas de victoire samedi, les Walhérois affronteront Winkel, un club de N1.

«C’est une grosse perte»

Les hommes de Lionel Brouwaeys continuent d’enchaîner les bonnes prestations, malgré la mauvaise nouvelle reçue en fin de semaine passée, c’est-à-dire l’annonce de la fin de la carrière de Thibaut Delplank."C’est une grosse perte,confie le coach namurois.Cela va être difficile de retrouver un élément comme lui. On n’a pas encore eu de contact concret avec un autre joueur pour le moment. C’est une occasion pour ses remplaçants au sein de l’équipe de montrer de quoi ils sont capables."