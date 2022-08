Delplank: «C’est dur, mais je m’y étais préparé»

Thibaut pouvait envisager l’opération ou un traitement par injections. " Oui, quelques solutions existent, c’est vrai, mais sans garantie à long terme non plus, explique l’ex-Cinacien.Le problème, c’est que je risquais d’être encore plus arrangé une fois l’effet du traitement terminé. Autant limiter la casse et continuer une vie normale."

Sans foot, elle sera forcément difficile. " Je m’y étais préparé, glisse le jeune papa.Dès la reprise des entraînements, j’ai compris que je n’étais pas à 100%. J’ai eu plus difficile à accepter lors du premier verdict chez le spécialiste. C’est la vie, je n’ai pas le choix."

Le doublé dès son arrivée

Régal pour les yeux, "Magic" Thibaut a marqué le club walhérois. Après ses débuts à Anseremme puis Dinant, c’est au Standard et à Charleroi que ce diamant a véritablement commencé à être poli. Un match pro plus tard, avec les Zèbres, il quittait la D1 pour rejoindre le stade Lambert, à Ciney. Timoré dans un premier temps, il explosait en D3 nationale, sous les ordres de Roch Gérard. " Je suis alors entré à l’armée et c’était compliqué de m’entraîner, rappelle Thibaut.Je suis parti un an à Assesse." Avant de rejoindre le plateau de l’Agauche, à l’été 2015. Une arrivée pas sans conséquence pour l’équipe du duo Dan Demaerschalk-Eddy Morue qui réalisait le doublé coupe-championnat. " Je n’oublierai jamais ce club et ce groupe d’amis, insiste le médian.Humainement comme sur le terrain, on a réalisé de grandes choses. Je viendrais voir Onhaye, c’est évident.Mon frère y joue et ce sont tous mes copains".

Pour le moment, Thibaut ne songe pas à une reconversion. " Non, je n’ai pas le coaching dans la tête, confirme-t-il.J’ai tellement bouffé de foot que je préfère passer à autre chose. J’espère continuer le sport, comme le vélo ou la natation, beaucoup moins contraignants que le foot pour mes articulations. J’ai aussi de l’occupation à la maison." Sur ce dernier point, le petit Achille (3 ans) et la petite Charlie (1,5 an) ne contrediront pas leur papa.