Ohaye: onze pains crochon avalés en 3/4 d’heure lors du concours du plus grand mangeur… et buveur

Les sportifs étaient eux aussi en nombre. En effet, comme la tradition le prévoit, ce genre de journée débute de bon matinavec une marche Adeps. Ils étaient plus de 1250 à marcher sur les parcours de 5, 10 ou 15 km, traversant bois et prairies à la découverte de hameaux de Falaën et de l’entité walhéroise.

Pour certains, cette marche fait ensuite place au boire et au manger. Autre tradition de la confrérie. À midi, il y a le traditionnel repas avec cochon à la broche: certains marcheurs ne viennent parfois que pour cela.

En cours d’après-midi, tandis que les enfants s’acharnent sur châteaux gonflables et jeux en bois, place au concours du plus gros mangeur de crochon, une spécialité faite d’un petit pain farci de fromage du terroir (du Chertin de la ferme fromagère Frippiat), de jambon cuit et de crème fraîche. Le tout passé au four et dégoulinant bien à la sortie de celui-ci. Une bière du même nom, blonde ou brune, l’accompagne à merveille.

Les Tournaisiens étaient là

Rappelons que, sur la place d’Onhaye, la Maison du crochon fait déguster crochons solides et liquides, chaque 2edimanche du mois (excepté en septembre). Ces petits pains, pourriez-vous en manger onze et les trois-quarts d’un 12e, comme le vainqueur de cette année? Romain Carré, 28 ans, venu de Tournai exprès pour participer au concours en compagnie de quelques amis locaux, a fait mieux que se défendre, pour sa première fois. Alors que d’anciens champions faisaient partie des dix concurrents à table. L’hôte du champion, conseiller communal de l’opposition, s’est classé 9esur 10, avec quatre morceaux. Le Chancelier, Patrick Choquet, rayonnait d’avoir un vainqueur tournaisien comme lui.

Deux Tournaisiens se rencontrent, l'un est le chancelier de la confrérie et remet à l’autre la coupe du vainqueur. ©EdA

Édouard Brasselle, de Dinant, a fait 2eavec 11 crochons; Thibaut Willem, de Javingue, a fait 3eavec 9 crochons; 4es ex-aequo, Pierre Scohy, d’Anthée, et Franz Vetter, d’Onhaye, ont avalé 8 crochons. Se déroulant souvent sous un soleil de plomb, le concours du plus gros mangeur serait plutôt un tournoi tant les supporters poussent leurs poulains à manger jusqu’à plus faim.