Falaën: au cœur du village, un Cœur en métal rutilant que fait battre une boîte de vitesses de tracteur

Coeur de village

Deuxième rendez-vous du circuit Six pas vers l’art entre Samson et Lesse , donc, l’œuvre de Falaën s’intitule Le Cœur de village . Soit un grand cœur, situé dans le… cœur de Falaën. Il a été inauguré par le président des Plus beaux villages de Wallonie , Alain Collin; le bourgmestre Christophe Bastin et la présidente de Falaën, mon plus beau village , Nathalie Lekeux, également échevine d’Onhaye.

De gauche à droite: les deux échevines Hélène Rouyre et Nathalie Lekeux, le bourgmestre Christophe Bastin, l’artiste Laurent Berbach et le président des Plus beaux villages de Wallonie, Alain Collin. ©ÉdA

Voisin de l’église et de la fontaine, ce cœur tout en métal peint en rouge pèse une tonne et demie. Il a été pensé et réalisé par un sculpteur marchois, Laurent Berbach.

Une boîte de vitesses de tracteur

Au premier abord, on est étonné de ce cœur stylisé, soudé, dans lequel est enfouie une boîte de vitesses de tracteur…

L’auteur explique ainsi son œuvre, à côté de laquelle est planté un panneau didactique: " Mon fil rouge est de proposer une sculpture qui symbolise, à mes yeux, le village et ses valeurs. Déambuler dans les rues au hasard des vieilles pierres et de ses habitants, c’est faire des rencontres, humer l’esprit qui pousse à conserver le passé des lieux, restaurer son patrimoine choisi et le garder vivant."

Mais la composante mécanique alors? "Incorporer un élément mécanique agricole (la boîte de vitesses), c’est une lecture de l’histoire de Falaën. Sa forme en tant que corne d’abondance traduit l’héritage et l’essor du village entre le travail du fer et de la terre. Ce Coeur de Falaën ne pouvait que se trouver ici sur le parvis de l’église: le… cœur du village. Lieu symboliquement choisi, un cœur qui bat à l’unisson avec les cloches lors des mariages ou autres événements. La couleur rouge, forte et intense de l’acier s’associe avec la couleur des pierres omniprésentes pour apparaître dans le paysage. Que l’on soit permanent ou de passage en ces lieux, je vous invite à un selfie pour immortaliser ce symbole d’amour et de force du village à travers le temps…"