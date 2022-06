Premier tournoi de handifoot à Onhaye

Deux ont eu lieu en région bruxelloise, avant cette première édition walhéroise, qui a réuni des équipes issues d’institutions basées à Chimay, Mons, Bruxelles, Charleroi, Momignies, Marcinelle et Fosses (une huitième, venant de Sprimont, s’est désistée). Entre 10 et 14h, ces formations ont pu se rencontrer à huit contre huit (avec changements libres), sur des terrains de U10, en deux fois 7 minutes 30. "Il peut évidemment y avoir une grande disparité de niveau. On voit que certains jouent régulièrement, alors que d’autres sont débutants , ajoute le dirigeant de la FéMA. Mais le but reste de s’amuser. Et souvent, on remarque que les éducateurs se prennent au jeu."

À l’instar de Fabio Scorniciel, qui encadrait l’équipe Kegeljan de Fosses, ce jeudi. "On a pris tous ceux qui souhaitaient venir et ils étaient motivés à l’idée de faire des performances , confiait cet ex-joueur de Ligny et de l’Étoile Tamines. On a déjà participé à des compétitions, comme en unihockey ou en pétanque. On fait moins régulièrement du foot, mais je compte mettre sur pied un tournoi aussi, avec l’aide d’un copain footballeur."

Une volonté partagée par la FéMA en vue de la prochaine saison, après cette phase test de lancement. "Cela nous permet de voir ce qu’il faudrait adapter, au niveau du règlement par exemple. On sait déjà qu’il faudra insister, avec l’ACFF, pour disposer d’arbitres. Car on souhaite proposer 4 ou 5 tournois dans le Namurois la saison prochaine, pour constituer une sorte de championnat, à une ou deux catégories. Ce sera aussi le cas sur Bruxelles et à Liège. Cela peut se faire à Onhaye, qui a l’avantage d’être bien situé et de disposer de belles infrastructures, ou dans plusieurs clubs. Les distances ne rebutent pas forcément les institutions, pour autant que cela se déroule en journée et en semaine. Ce qui convient parfaitement, vu que les installations sont libres à ces moments-là. L’objectif final est d’arriver à créer, au sein des clubs partenaires, une équipe qui fasse véritablement partie de la famille, qui vienne s’y entraîner et y jouer régulièrement. C’est aussi un projet social, auquel le club d’Onhaye est par exemple très sensible" , concluait Christophe Deramaix.