Un parfum de Vosges et des flots de Crochon pour les retrouvailles entre Thôly et Onhaye

Covid oblige, on avait célébré le 40e anniversaire de l’amitié franco-belge, par Internet interposé. Mais des deux côtés de la frontière, le temps devenait long. Les retrouvailles en chair et en os ont eu lieu, un an plus tard, du 29 avril au 1er mai derniers, à Onhaye. En car et en voitures, une cinquantaine de Cafrancs (les habitants du Thôly) étaient emmenés par leur maire, Anicet Jacquemin et le président du comité de jumelage, Stéphane L’Etang. Pendant trois jours, l’amitié a été reine. Et la gastronomie a parlé.

Premier acte d’une trop courte pièce, la réception d’accueil a eu lieu au restaurant la Heronnière. La crochon, liquide estimé des amis français, a coulé à flots.

Le lendemain, le samedi, Français et Belges se sont retrouvés à la citadelle de Dinant puis à Maredsous pour déguster les bien connues tartines, spécialités de l’endroit. Le soir, au Mazamet, les jumeaux français ont gagné le quiz qui les opposait aux Walhérois.

Dimanche matin, dernier jour, place aux manifestations officielles, avec la participation du groupe de chant le Tri Marrant: messe dominicale à l’église d’Onhaye, cérémonie au monument aux morts. Discours officiels, remise des cadeaux et apéro offert par la commune ont ensuite eu lieu dans les installations du club de foot d’Onhaye. Si Onhaye a offert à ses invités une œuvre de Dimitri Besohé, Le Thôly a fait cadeau d’une photo grand format du lever du soleil sur les monts vosgiens. Avec un peu de tristesse, les jumeaux belges et français se sont promis une nouvelle rencontre, l’an prochain, au Thôly.