Ohey : plus de 300 000 fleurs pour le centième corso (photos)

Les chars étaient décorés de plus de 300 000 fleurs de papiers confectionnées durant plusieurs mois par les groupements et leurs familles. Ils ont défilé en soirée le samedi et en journée le dimanche.

Le thème retenu cette année était les contes. On a pu croiser le Père Noël, Aladin, nos macrales des aguesses, Ali baba et ses 40 voleurs ou encore les Trois petits cochons.

Trois soirées ont égayé les nuits des Oheytois, sous une infrastructure impressionnante montée sur la place communale, où se trouvaient aussi des métiers forains.

Un constat réjouissant: tant les participants que le public étaient enthousiastes à l’idée de vivre l’année prochaine la 101e édition de ce beau rendez-vous de la tradition locale.

Seize chars ont pris part au 100e corso fleuri d'Ohey. ©EDA

