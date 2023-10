Ohey: le conseiller de l'opposition Arnaud Paulet rejoint le bourgmestre Gilon

En termes de représentation actuelle autour de la table du conseil, cela signifie que l’unique élu du groupe minoritaire Ohey Plus, Arnaud Paulet, rejoint l’équipe du bourgmestre Christophe Gilon et la majorité absolue de 12 mandataires + d’Echo. Pour dresser un tableau complet, notons que l’opposition ne compte plus désormais qu’un élu Écolo et trois élus Pour Ohey.

Arnaud Paulet, apparenté au MR, s’allie donc à un groupe qui compte en ses rangs des Engagés, des MR et un PS. L’échiquier politique panache les couleurs depuis longtemps, à Ohey.

Le groupe Pour Ohey a décliné

Qu’est-ce qui a suggéré ce rapprochement ? "C’est tout d’abord un constat commun qui a permis aux deux groupes de tisser des liens, commentent Christophe Gilon et Arnaud Paulet. Les communes wallonnes, de manière générale, et plus particulièrement les petites communes comme Ohey feront face à de grands enjeux dans les prochaines années, comme notamment, le financement des investissements et celui du fonctionnement des administrations."

Les deux groupes fusionnés font état d’échanges "positifs et constructifs" et pointent la nécessité "de s’ouvrir à toutes les forces vives qui veulent agir dans l’intérêt des citoyens". Ils indiquent que, dans cet esprit, une main a été tendue aux élus de Pour Ohey, mais que "la démarche n’a pas pu aboutir".