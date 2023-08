Les faits ont été commis à Ohey la nuit du 21 au 22 avril 2022 et impliquent 10 prévenus.

Trois hommes se sont présentés au domicile d’un ami et de sa mère de 58 ans, qui avaient mis en place une culture de cannabis dans leur habitation. Ils souhaitaient les voler, dans le cadre d’un différend lié à la vente de stupéfiants. Les occupants de l’habitation, victimes de cette tentative de vol avec violence, doivent répondre de tentative de meurtre. Sous les ordres de sa mère, le fils a en effet tiré avec un pistolet d’alarme dont le canon avait été percé dans le dos d’un de ses assaillants, qui prenait la fuite. La victime de ce coup de feu a ensuite été traînée dans l’habitation, où elle a été frappée et interrogée afin de donner le nom de ses complices, qui avaient pu s’enfuir. Trois amis des occupants de la maison avaient été appelés en renfort.

Des proches du blessé par balle sont finalement venus le rechercher. Il a par la suite passé deux semaines aux soins intensifs et vit toujours avec le projectile logé à proximité d’un de ses poumons.

Le parquet de Namur a requis sept ans de prison à l’encontre de l’auteur du coup de feu et cinq ans à l’encontre de sa mère, également inculpée de tentative de meurtre. Pour le représentant du ministère public, l’intention homicide est “incontestable” et “l’excuse de la provocation ne tient pas”. Quant à la mère du prévenu, “elle a encouragé son fils à tirer” et “voulait s’emparer l’arme pour mettre une balle dans la tête” du visiteur. “Ce sont les risques du métier quand on pénètre chez moi”, aurait-elle déclaré aux enquêteurs suite aux faits.

Cinq ans sont réclamés à l’encontre d’un prévenu impliqué dans le volet “stupéfiants” et quatre ans contre un autre devant répondre du même type de préventions. 30 mois, 18 mois et trois ans sont requis contre trois autres protagonistes du dossier. Des peines de deux ans de prison sont réclamées pour les trois derniers.

Une peine de travail est plaidée pour le prévenu accusé de tentative de meurtre. “Il n’avait pas d’intention de tuer ce soir-là, il a tiré de manière aléatoire, dans le noir. De plus, on est dans un cas d’école de réaction à une provocation”, estime son conseil. Pour la mère du tireur, qui avait initialement dit qu’elle avait fait feu elle-même pour protéger son fils, l’acquittement est plaidé pour la tentative d’homicide et une peine assortie d’un sursis est sollicitée pour les préventions qui sont reconnues.

Jugement le 1er septembre.