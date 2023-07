Ada Oda, Bérode, La Dame, etc. à Ohey: pas de bad vibes pour ce 13e BlueBird

Les organisateurs ne s’en cachent pas. Le contexte actuel n’est pas des plus propices pour recruter des bénévoles. Néanmoins, l’équipe s’est accrochée pour offrir à un maximum de personnes un moment d’échanges, de rencontres et de musiques dans l’ambiance particulière du BlueBird. "Nous sommes fermement convaincus que la culture doit être accessible à tous, commente le staff. Et nous mettons tout en œuvre pour que chacun puisse profiter pleinement de cette expérience unique." Et au vu des efforts déployés ces derniers jours pour accueillir ses hôtes, le festival est en bonne voie de réussir.

Du côté de l’affiche, le festival reste fidèle à lui-même en proposant une programmation variée, entre artistes confirmés, petites perles belges ou étrangères et jeunes talents locaux. Pour ne citer que quelques noms, on retrouve, le vendredi 21 juillet, Meltheads, Ada Oda et Monolithe Noir. Samedi, on attend Peet, Saudade Experiment, SMR, Bérode ou encore Roza. À noter: le samedi, en clôture: la présence de La Dame, DJ française installée à Bruxelles dont les sets risquent d’enflammer cette 13e édition.

Leur premier festival

Parmi les rendez-vous incontournables: la balade dans les bois (le samedi, dès 10 h) où des prestations musicales sont programmées durant le parcours. Le nombre de participants est limité pour pouvoir en profiter un maximum. Pour ceux qui hésiteraient à prendre les enfants, de peur qu’ils ne s’ennuient, il ne faut pas. Des jeux en bois, des animations diverses sont programmés rien que pour eux. Et qui sait ? Cela donnera peut-être à certains l’envie de se projeter, d’ici quelques années, dans l’ambiance du BlueBird, sans les parents.

D’autant qu’en plus des concerts, de la déco 100% récup, des stands de nourriture dont certains ont leurs adeptes, le BlueBird, c’est aussi un camping où, moyennant 9 €, on peut venir planter sa tente, à condition d’avoir ses entrées pour le festival. Une belle ambiance qui commence le vendredi 17 h (soit une heure avant l’ouverture des portes) pour se clôturer le dimanche 23, à 11 heures. À cela s’ajoutent des prix abordables qui permettent de prendre le pouls de la scène et de faire immanquablement de belles découvertes.

De quoi faire le plein de good vibes, même pour les plus superstitieux.

Renseignements et tickets: bluebirdfestival.be