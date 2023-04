Ohey: vers une rénovation complète du centre sportif

Comme l’explique la conseillère Marie-France Latine, par ailleurs présidente du centre sportif, un point crucial reste l’économie d’énergie. Le passage à l’éclairage LED est notamment prévu. "Cette année, la commission d’homologation de la fédération de volley, en voyant le manque d’éclairage des terrains latéraux, a accordé une autorisation à titre exceptionnel pour que les équipes qui évoluent en national puissent participer au championnat". Une situation qui ne peut perdurer.

Une demande sera introduite auprès de la Région pour lancer le marché public relatif uniquement au volet éclairage. Ce n’est pas le seul point important. Divers postes sont programmés dans ce vaste projet de rénovation comme le précise l’échevin des Travaux, Freddy Lixon. Il est question du remplacement d’une partie de la coupole (toiture) mais aussi du raccordement au réseau de chaleur, l’agrandissement et le déplacement de la cafétéria qui pourrait être utilisée indépendamment à des fins privées. Au nombre des nouveautés, on note aussi le changement du revêtement du sol, l’agrandissement du dojo et la construction, tout le long du bâtiment, d’un espace de rangement. L’extérieur va aussi être pris en charge avec l’aménagement d’espaces pour les vélos et la reconfiguration du parking. Coût: 1 250 000 € subsidiables au minimum à 60%.

Tennis et paddle à couvert

Par ailleurs, dans la foulée du renouvellement de la convention qui met gratuitement à disposition de l’ASBL Tennis Club du Grand Ohey les infrastructures communales pour une durée de 50 ans, le président du Club et conseiller Arnaud Paulet (Ohey Plus) a levé le voile sur un projet de taille. Celui-ci concerne deux terrains supplémentaires de tennis, deux terrains de paddle et un club house avec resto. Le tout en infrastructure fermée afin de limiter les nuisances sonores. Ce n’est pas le premier essai (on en serait à la 7e version) mais celui-ci semble être le bon. Pour l’heure, ce nouvel outil prendrait ses quartiers dans le prolongement des nouveaux terrains de tennis "outdoor" et devrait être abordé par phases. Il faudra néanmoins attendre juin pour avoir la version finalisée. Le point devrait d’ailleurs revenir devant le conseil.