Ohey est prêt pour le passage de la Flèche Dames

C’est dans cette boucle que la province sera traversée, en y pénétrant par Havelange et en en ressortant sur les hauteurs de Bohissau pour regagner Solières. Au milieu de cette traversée, la commune d’Ohey attend les coureuses avec impatience. Une trentaine de pancartes est d’ailleurs en place depuis lundi, tout au long du parcours. "Il y en a avec le nom de coureuses célèbres, comme Kim de Baat, championne de Belgique ou Audrey Cordon-Ragot, championne de France. D’autres avec des maillots d’équipes actuels et d’antan", détaille Philippe Lambotte, coordinateur de l’officieuse Amicale des Signaleurs Oheytois, une bande de copains passionnés par le guidon. "Il m’en restait dix qui dataient des trois passages du Tour de France dans notre commune, et j’ai fait les 20 autres." En plus des pancartes à l’effigie des coureurs, Philippe a réalisé certaines pancartes thématiques. "J’ai fabriqué quelques cigognes, en l’honneur de la petite tradition oheytoise, et aussi quelques messages du style “Thanks you” ou encore “See you soon”."

En effet, depuis l’annonce du passage du Tour 2025 en Belgique, Philippe et sa bande d’amis espèrent bien revoir Ohey dans l’itinéraire. "On a d’ailleurs invité François Lemarchand, le directeur de course de la Flèche wallonne et qui est aussi membre du comité de direction du Tour, à venir boire un café et manger une pâtisserie. Dans la bonne ambiance, nous voulons lui montrer comme nous savons recevoir le cyclisme. Il m’a promis de s’arrêter."

Les coureuses passeront dans la commune aux alentours de 9 h 30.