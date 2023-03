Ohey: l’objectif, le passeport d’une vie pour Dany Kohl

À Goesnes, Dany Kohl est connue pour avoir ouvert, voici 10 ans, le premier des trois musées dont elle assure la pérennité avec son mari. Mais pas que. Saluée en 1998 comme l’une des 100 meilleures femmes scientifiques au monde par l’Unesco, cette passionnée (entre autres) de cultures, de roses et de découvertes a su garder en éveil cette curiosité d’apprendre et de partager ses émotions. Le syndicat d’initiative d’Ohey a décidé de lever le voile sur ce jardin secret, fixé entre 1980 et 2020, sur pellicule ou en numérique.