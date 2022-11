Ohey : conteuse devenue actrice, Ben Riga est le pain béni des « Grands Seigneurs » (vidéos)

À lire aussi | Au FIFF, Renaud Rutten et Sylvestre Sbille braquent la vraie vie, Grands Seigneurs mais pas saigneurs!

"En avant-premières, les gens me disaient être étonnés de voir un film leur ressemblant dans lequel ils ne doivent pas faire semblant pour se projeter. Qui est plus proche de Mononcle Jean-Claude, finalement.", se ravit Sylvestre Sbille, le réalisateur oheytois de ce film volontairement fauché pour sortir du cadre et laisser s’infiltrer une dynamique humaniste, de terroir.

L’esprit des lieux

Et c’est sans doute le troisième personnage de la bande qui en fait le souffle: la Tata de Roger – "plutôt marron sur le feu que la prison dans laquelle la société nous enferme" – qui vit dans sa belle ferme, sens dessus dessous à force d’accueillir des objets en tout genre mais qui est en même temps un havre de liberté. Cet "esprit des lieux ", c’est l’Haillotoise Ben Riga qui l’incarne.

"Dans ses histoires, c’est toujours pour l’autre, la belle maison. Moi, c’est le brol ! En même temps, ces objets, c’est une façon d’avoir le contrôle, ils font résonner quelque chose à un moment. Il y a là des morceaux de vie.", sourit celle qui ne serait pas contre une aventure à la Downtown Abbey.

Révélée au cinéma dans le rôle de Blanche pour Je te survivrai (Magritte 2015 du meilleur 1er film) du même réalisateur, Ben a depuis eu l’un ou l’autre rôle de grand-mère dans des séries (comme Papa ou maman).

Mais, à Andenne et à Liège, cela fait bien longtemps que ce petit bout de femme, dont la gueule de cinéma ne prévient pas de sa force tranquille, était connu. Avant sa retraite qui lui a "enlevé sa raison de vie ", Ben enseignait la déclamation, notamment, à des élèves de 5e et rhéto des environs. "C’est un rapport au monde, un intérêt pour l’art mais aussi une connaissance de soi que Ben a amené à plusieurs générations, reprend Sylvestre. J’ai rencontré beaucoup de personnes qui, aujourd’hui, exercent des métiers très différents, pas forcément artistiques, mais dont ils ont été convaincus parce qu’ils ont croisé Ben." En tout cas, dit-on le centre culturel d’Andenne n’a jamais été autant plein que pour l’avant-première de Je te survivrai. Avec Ben en guest !

Le cinéaste, lui, l’a rencontrée lors du festival de contes qu’elle avait elle-même monté, dans le village voisin. Un autre monde et une révélation que cette conteuse hors pair, dans l’intensité de l’intimité.

Paradoxale complémentarité

De quoi faire la différence en n’étant pourtant pas incompatible avec le cinéma. "Sylvestre m’a harcelée, avec les trois feuilles de synopsis, voilà comment l’histoire a commencé !" Sur grand écran, s’il vous plaît ! Tout en essayant d’y amener l’éphémère qui lui tient tant à cœur. Elle ne cherche pas la blague, le bon mot, elle tourne sa langue sept fois dans sa bouche, faisant mûrir ses répliques, et les acteurs qui jouent avec elle.

"On décide très peu au cinéma. Dans le conte, on décide de tout, des mots, de l’émotion à mettre. Je me suis retrouvée sur un tournage récemment: on me disait “va plus vite, mets-toi là”. Je ne savais pas qui j’étais et j’avais l’impression que l’équipe ne savait pas ce qu’elle voulait. Qu’importe si j’ai un rôle plus petit, pour peu qu’il soit authentique. Je ne veux pas qu’on se serve de ma gueule, faire la potiche, mal employée. Moi, j’aime essayer les choses. Apprendre des vers, c’est rien, c’est comprendre les personnages, qui ils sont, qui importe. Et essayer humblement de les incarner."

Face à cette comédienne, qui "vous déshabille pour mieux vous rhabiller et cherche sur chacun de ses spectateurs ses points d’acupuncture ", Sylvestre Sbille lui a demandé, comme aux autres, d’amener des vêtements à elle pour jouer son rôle.

"Ça donne de la force. Dans Je te survivrai, je portais une grosse culotte en coton. Elle ne se voyait pas, évidemment. Mais si j’avais eu un string ou un tanga, je n’aurais pas interprété pareil. On ne marche pas de la même manière sur talons ou dans des baskets. P our le reste, comme disait Ferré, on couche avec nos morts. J’ai en moi un panaché intime, et des facettes qui s’imposent en fonction du moment, automatiques."

Son personnage s’est construit en négatif. "Initialement, il y avait plus de séquences où je parlais. Mais Tata existait dans les silences, les phrases courtes, sans besoin d’en rajouter. " C’est elle qui a fait son chemin, l’air de rien, vivifiant.