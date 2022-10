Pour lutter contre les logements inoccupés à Ohey, les critères seraient-ils trop intrusifs ?

La lutte contre les logements inoccupés sur le territoire communal bénéficie de nouveaux critères relatifs à la consommation annuelle d’eau et d’électricité. Présenté, lors du conseil communal de jeudi, par l’échevine en charge du logement Marielle Lambotte, le point porte sur les modalités techniques et organisationnelles de l’échange de données. Des critères qui, de l’avis de la minorité (Pour Ohey, Ohey Plus et Écolo) ne prennent pas en compte les réalités de terrain et seraient peu respectueux de la protection des données.