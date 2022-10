Camion de mazout en feu près de l'école d'Évelette: 2e test réussi pour le Plan d'urgence

Sont présents pour intervenir dans le cadre du Plan général d’urgence et d’intervention (PGUI): la Zone des Arches, la zone Nage, la division médicale (Fédéral), la logistique et le service communication de la commune. Tous ont bénéficié de l’expertise de la Province en la personne de Marie Muselle, commissaire d’arrondissement et du commandement militaire de la Province de Namur. Pour Marie Muselle, la différence est marquante par rapport au premier exercice effectué à Ohey en avril 2014. "La cellule de crise a son propre local (Ndlr: au-dessus de l’Espace Public Numérique qui peut être réquisitionné). Elle a du nouveau matériel et surtout un coordinateur Planu, engagé à mi-temps. C’est très positif." Ce coordinateur, c’est Bernard Mordant qui, par ses fonctions de coordinateur PLanu, prend en charge la sécurité civile.

"Dans cet exercice, si la phase est déclenchée, mon rôle est de conseiller le bourgmestre (le seul à décider) et j’essaie d’apporter un peu de sérénité au sein des équipes." Des pauses ont été ainsi aménagées pour pouvoir aller sur le terrain et faire le point. Autre élément positif: la formation de jeunes employés du service administratif, tant pour la communication que les aspects psychosociaux.

Des questions

Lors du débriefing "à chaud", chaque service a ses questionnements. Parmi les intervenantes, chargée de la collecte des infos: une maman dont les enfants sont à Évelette. Et de s’interroger sur la gestion à mettre en place lorsqu’une personne est directement impliquée: faut-il l’écarter ou voir si elle est en mesure de réagir de manière rationnelle ?

Le directeur de l’établissement scolaire s’est longuement questionné sur le moment idéal pour évacuer. Parmi les choses à améliorer: l’installation d’un call center (ici pour rassurer les parents), la mise en place d’une cellule psychologique ou encore la priorisation de certains réseaux de communication ont été évoqués. Seul réel point noir, le réseau télécom qui parfois pose problème. "J’ai reçu plusieurs appels en absence, commente le bourgmestre Mon portable n’a pas sonné." Le problème est connu depuis des années et, même si des efforts ont été réalisés par le principal opérateur, il reste du boulot. Pour le reste, le Plan général d’urgence et d’intervention se peaufine et gagne en assurance. Le bulletin est donc plus que satisfaisant.