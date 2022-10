Malgré un temps incertain, la fête a battu son plein entre deux averses: musique, rires, danses, retrouvailles et pékets offerts par les Oheytois de souche devant leurs maisons.

Sur le thème des pays

Cette année, c’est le thème des pays qui a été choisi. Les chars et les décorations n’ont été dévoilés que samedi, sous le regard impressionné du public. Il y avait, notamment: un car londonien, un panda géant ou encore le retour des macrales que nous pensions disparues.

Les chars ont emprunté les rues du village, le même depuis 99 ans, moment de création du corso, avec la présence des ours d’Andenne et la fanfare d’Hotton le dimanche.

En plus du cortège, sur la place communale, le public pouvait aussi participer à une soirée blind-test, deux soirées animées, mais aussi le dîner chaud du dimanche midi avant la sortie des chars. Le groupement organisateur pense déjà au centième anniversaire. Cette édition en 2023 risque d’être grandiose. Le compte à rebours est déjà lancé. La preuve: les Oheytois initient et préparent déjà les nouveaux habitants et les enfants de ce "petit" village au prochain corso fleuri.