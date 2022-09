Ohey: la crise économique fait sa rentrée communale

La situation économique des pouvoirs locaux vire au rouge. À Ohey, rien que pour l’indexation des salaires, on table sur une augmentation de plus de 300 000 €. Sans compter les hausses du coût des matières premières et de l’énergie, qui demandent également de faire des efforts. Sur ce point, le bourgmestre Gilon se veut rassurant: le citoyen ne passera pas à la caisse. Aux élus de plancher sur les possibilités de réduire les factures.

Parmi les points votés, la signature d’une convention avec l’AIEG pour qu’elle puisse placer des panneaux photovoltaïques sur le toit du centre sportif. Une étude préalable sera réalisée afin d’évaluer si le toit est en mesure de supporter ce type d’installation. Suggestion du conseiller Didier Hellin: créer une communauté énergétique qui, selon lui, permettait d’obtenir plus vite et plus de retour sur l’investissement consenti.

Travaux réduits ?

Le Plan d’investissement communal et le Plan d’investissement mobilité active et intermodalité pour la période 2022 – 2024 ont été approuvés: 2,2 millions€ seront investis (dont 1,4 million de subsides). Sont entre autres concernés: l’égouttage de la rue Grand Vivier à Perwez, l’égouttage et la réfection des rues Saint-Mort et Nalamont à Haillot et l’amélioration de liaisons cyclo-piétonnes et d’infrastructures vélos.

Seul bémol de l’échevin des travaux Freddy Lixon: "L’enveloppe des subsides reste inchangée malgré la hausse des matériaux". La majorité espère être à même de finaliser les différents chantiers, mais il y a en effet un risque. Tout comme pour certains gros dossiers inscrits au budget extraordinaire. Le conseiller Arnaud Paulet (Ohey Plus) pointe la Maison Céline Pierre (futurs cabinets médicaux) dont l’ardoise a explosé. Sur ce volet, il semble que les ambitions seront revues à la baisse.