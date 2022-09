Ohey : les titres-services, enfin dans leurs murs et toujours en quête de travailleurs

Cela fait en réalité 17 mois que les 15 travailleurs repris en titres-services ont quitté les anciens bâtiments situés près de la Maison Rosoux pour rejoindre la Maison de Marie. Une fermeture de deux mois pour cause de confinement et plusieurs vagues pandémiques ont eu raison d’une inauguration plus proche de la date de mise en service. C’est désormais chose faite. Les Titres-Services ont pu mettre à l’honneur leur nouveau pied-à-terre. Et, par la même occasion, ceux qui y travaillent.