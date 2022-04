Assesse et Ohey : un policier en hologramme pour recevoir les plaintes

La construction d’un nouveau commissariat central à Andenne n’est pas une surprise. Vieux de 35 ans, les bâtiments de l’avenue Reine Élisabeth ne seront plus aux normes d’ici cinq ans, notamment dans leur fonction d’accueil et de surveillance des détenus. Ce qui est neuf pour Ohey et Assesse, c’est l’installation d’une permanence virtuelle (de 8h à 17h) dans des locaux communaux afin de recueillir les plaintes de citoyens. "Il s’agira de l’hologramme d’un collègue présent physiquement à Gesves, qui traitera les plaintes" , commente le chef de corps. Un concept éprouvé dans le cadre d’un projet pilote dans la zone CARMA (Genk – Houthalen) depuis février 2020. "S’il s’agit de coups et blessures ou de situations graves, une équipe viendra prendre la victime en charge. Rien ne change de ce côté-là" . À Gesves, un nouveau commissariat sera construit pour assurer une permanence, physique cette fois, de 8 à 17h.

Cette virtualisation a un coût, qui devrait être assuré par la vente des commissariats des trois communes. En ce qui concerne l’ancienne gendarmerie d’Ohey, le chef de corps déclare qu’il y aurait des amateurs.

Sur le banc des conseillers, Caroline Houart (Plus d’Echo) s’inquiète pour le public "fragilisé" (personnes âgées ou peu habituées aux nouvelles technologies).Alors que la zone de police axe ses missions sur la proximité, elle craint que la victime ne se déplace plus, par peur. Inquiétude aussi pour la confidentialité. Jean-Michel Tubetti se veut rassurant sur ces points. De surcroît, entre Gesves et Assesse ou Gesves et Ohey, il y a six kilomètres, ce qui est peu, note-t-il.