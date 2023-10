Et de deux ! Le légendaire Chris Slade, ex-batteur d’AC/DC, a rendu visite au Brian Johnson namurois (photos)

À lire aussi | Brian Johnson, le chanteur d’AC/DC, en visite surprise à Namur

Chris Slade a pu rencontrer Anthony Cognaux (droite), sculpteur de la statue de Brian Johnson. ©Ugo Arquin

En un peu plus d’une demi-heure, Chris Slade, accompagné de son épouse et son équipe, a naturellement admiré la statue à l’effigie de Brian Johnson. Sans oublier les seize chaises qui présentent tous les membres du groupe de 1973 à aujourd’hui. Il faut dire que le septuagénaire était curieux de découvrir le résultat final après avoir vu, en septembre 2016, un premier prototype de la chaise qui porte son nom. " J’avais rencontré Michel (Remy) lors d’un concert, au Spirit of 66 (Verviers) , et il m’avait présenté le concept de cette chaise que j’ai trouvé super.", se remémore Chris Slade. Au fil du parcours, le musicien a pris la pose sur "sa" chaise devant les membres de l’ASBL Les Amis de l’esplanade AC/DC avant de s’attarder sur le panneau explicatif qui résume l’histoire du groupe. Une visite qui ne l’a pas laissé indifférent: " Cette place est incroyable !" Après une demi-heure, la légende reprenait place dans sa voiture. Direction Calais.

Un remplaçant de luxe

L’homme gardera sans doute un souvenir mémorable de ce lieu édifié sur base d’un crowdfunding lancé par trois fans, en souvenir du baptême de feu de Brian Johnson avec AC/DC. C’était le 29 juin 1980 au palais des expositions de Namur.

Chris Slade n’y était pas puisqu’il a débuté sa collaboration avec le groupe mythique en 1989, en remplacement de son batteur historique Phil Rudd. Repéré par Malcom Young (NDLR: leader du groupe avec son frère Angus) lors d’un concert qu’il assurait avec Gary Moore, au Royaume-Uni, le batteur participe à l’enregistrement de l’album culte The Razors Edge (1990), contenant l’incontournable titre Thunderstruck. Il accompagne ensuite le groupe sur scène avant de céder sa place à Phil Rudd, réintégré inopinément au sein du groupe. À la suite des ennuis judiciaires de Rudd, Chris Slade retrouvera néanmoins la bande, dès 2014, pour entamer sa dernière tournée de promotion, Rock or Bust. Des concerts qui l’amèneront, entre autres, en Belgique, pays dans lequel il aura joué près de dix fois en trente ans avec AC/DC et ses autres projets musicaux.

Chris Slade (centre) posant avec deux membres de L'ASBL Les Amis de l'esplanade AC/DC. ©Ugo Arquin

Au cours de sa prolifique carrière, le batteur aura joué avec Manfred Mann’s Earth Band, David Gilmour (Pink Floyd), Jimmy Page (Led Zeppelin) ou encore Tom Jones.