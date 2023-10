A-t-il violé à plusieurs reprises sa fille de 6 ans ? "Elle était soulagée que son père soit en prison"

Les faits auraient eu lieu dans une commune de la province de Namur, entre le 1er mars et le 29 juin 2022. La victime, née en 2016 en aurait parlé à des amies, à son institutrice, à sa maman et le centre PMS (psycho-médico-social) a été averti. La fillette a décrit ce qu’elle avait vécu, dans un lieu ressemblant à un couloir sombre, lors de balades en scooter avec son père. Les experts ont estimé que les déclarations circonstanciées de l’enfant étaient crédibles. Un légiste n’a cependant relevé aucune lésion traumatique.

Le prévenu, condamné à une peine de 2 ans de prison pour un viol sur une personne vulnérable majeure en 2021, nie les faits.

Le substitut Cornet rappelle que le PMS a été contacté dès 2019, alors que la fillette n’avait que 3 ans. "Elle était fatiguée, son hygiène était négligée, elle portait des bleus au visage. Son père était en proie à des problèmes d’alcool. Des faits de maltraitance étaient évoqués et elle avait peur de son papa." C’est en 2022 que la petite fait part à ses amies d’un "grand secret ".

"Elle avait les larmes aux yeux, disait que son père lui faisait peur, qu’il lui avait demandé de n’en parler à personne ou qu’elle irait dans une prison pour enfants. Sa mère a dit qu’elle mentait. Elle a parlé de la situation à son institutrice, au PMS, à la mère d’une amie. Elle a réitéré les accusations lors d’une audition vidéofilmée et elles étaient cohérentes avec ses précédentes déclarations. Elle se disait soulagée de parler de son histoire et que son papa soit en prison. Dans sa famille d’accueil, elle a même dessiné les scènes dont elle parlait." Le substitut précise toutefois que l’expertise médico-légale n’a pas relevé de traces de pénétration sur le corps de l’enfant. Et de tracer le portrait du prévenu: "Sa personnalité est antisociale. Il se trouve en état de récidive légal et a déjà été condamné à 33 reprises. " La victime a été éloignée du milieu familial. Elle présenterait une "personnalité déstructurée" et "d’énormes séquelles ".

L’acquittement est plaidé par le conseil de l’intéressé, Me Somers, faute de preuves tangibles. "Il n’y a aucune lésion. L’analyse de crédibilité pose questions. Quant au tunnel évoqué, il n’a jamais pu être localisé. "

Jugement le 23 novembre.