Namur : Louise Barreau, en solo et en sororité, présente son 1er single Vendeur de rêve, et sera en concert, vendredi, à Taviers (vidéo)

Mes parents vivent à Belgrade. Entre les deux villes, je prends le train, ça me permet d’écouter mes maquettes. Bruxelles, j’y suis partie pour mes études de communication puis d’animation socio-culturelle. J’avais 18 ans, je devais me construire et sortir d’une période compliquée. Puis, à Bruxelles, quand on veut faire de la musique, il y a plus d’opportunités, plein de cafés et tous les jours des petits concerts, partout. Mais, Namur, c’est ma ville de cœur, c’est ici que je suis le plus à la maison, pour plein de raisons. Les Namurois sont moins pressés, stressés qu’à Bruxelles.

Encore plus dans le climat actuel.

Oui, je suis rentrée mardi soir. Ici, on a l’impression d’être immunisé – bien sûr, on n’est à l’abri de rien – dans un microclimat bienveillant.

La musique, depuis toujours ?

Oui, mes parents disent – mais est-ce la vérité ? (elle rit) – que je fredonnais avant même de parler. Plus tard, j’ai voulu faire du violon, mon père a préféré le piano: ce fut un chouette service qu’il m’a rendu, le piano est idéal pour m’accompagner.

Dans ma famille, on a toujours chanté. Mes oncles, mes tantes chantent ensemble lors des occasions. Ma tante cantatrice, Nathalie Laurent, m’a également donné des conseils. Je suis aussi passé par la chorale jamboise Les jolies notes puis par la Rock’s Cool, de mes 12 à 17 ans.

Où vous êtes désormais professeur de chant et coordinatrice de l’antenne Namur.

C’est vraiment à la Rock’s Cool que j’ai fait mes premiers pas sur scène en tant que chanteuse: à 12 ans, seule sur la grande scène du Delta, pour reprendre Under Pressure de Queen et Bowie. C’était intimidant mais j’ai adoré ça. À la Rock’s Cool, j’ai découvert une famille, un apprentissage en s’amusant sans besoin d’une énorme formation à la base.

Vous voilà chanteuse solo.

Mais je ne suis pas toute seule, avec de très bons amis dans l’équipe. Tous mes textes sont en français. C’est de la pop. Ce sont des histoires vraies se référant des choses que j’ai pu vivre, des histoires d’amour, de la tristesse… Je suis une méga-sensible, souvent submergée par les émotions, je ne savais pas comment les gérer et la musique m’a fait du bien.

Rassurons les lecteurs, votre premier single, Vendeur de rêve, est tout sauf déprimant. Dansant, même.

J’ai déjà 8-9 morceaux que je chante en live. Il a donc fallu en choisir un. C’est le premier que j’ai écrit de toute ma vie et le plus produit, avec Arthur Ansiau et Hugo Larisch. En concert, c’était la chanson la plus catchy. Les spectateurs étaient très réceptifs et le refrain n’est pas compliqué.

Ce morceau, c’est presque une audition de The Voice, vous montrez votre univers sous diverses facettes.

J’aime moduler ma voix, amener du relief pour permettre différents niveaux d’écoute et d’attention à l’auditeur.

Et un clip complète à merveille la carte de visite, dans une ambiance aussi hantée que magnétique.

Le clip a été tourné dans une ancienne centrale électrique bruxelloise. Nous avons transformé les lieux en café jazz, un peu vampire. Je suis hyper-influencée par Tim Burton, la famille Addams et ça se traduit dans mon projet et ses paradoxes.

Un club fréquenté uniquement par des femmes.

Je suis une féministe revendiquée. Dans ce 1er titre, j’évoque un chagrin d’amour causé par un vendeur de rêve. Il y a de la détresse, une infinie tristesse mais pas que. Je voulais montrer comment on vit et survit grâce à la sororité, la beauté et la magie de se soutenir mutuellement. On ne sait pas si celles rassemblées autour de ce karaoké étrange sont sympas ou méchantes mais elles sont ensemble.

Nous avons fait appel à 25 figurantes, qui ne se connaissaient pas forcément. À la fin de la journée de tournage, quelque chose de très fort s’était produit. Toutes en venaient à chanter et respirer en même temps. Sur le plan final, on pleurait, on hurlait, c’était très fédérateur.

Votre vendeur de rêve, s’est-il reconnu ?

Je ne sais pas. Certainement mais j’espère qu’ils seront plus d’un à se reconnaître.

Il y a le clip mais vous pensez à la diffusion radio ?

Il y en a eu une sur BX1 et une amie de Liège l’a un jour entendu sans savoir sur quelle radio. Mystère. Toujours est-il que le morceau est un peu hors format. On a essayé de le formater pour la radio en supprimant l’introduction et le premier passage parlé mais ça dénaturait trop la chanson. On pensera à la radio pour le prochain single.

Vous serez en concert, vendredi, à 21 h, à l’Espace-temps à Taviers (Route de la Hesbaye 189). Que pourra-t-on entendre ?

Mes 8-9 morceaux et quelques reprises. Comme le morceau Over my shoulder de Mika. C’était le morceau caché de son premier album et c’est devenu mon porte-bonheur. Je l’ai entendu, petite, dans la voiture avec ma maman, j’avais l’impression qu’il n’y avait que moi qui avais découvert ce morceau, qu’il m’appartenait.