Namur : de fait divers en histoire solidaire, la bouteille de gin volée débouche sur deux dons aux Restos du coeur

"Mais quelle mouche vous a piqué, cher voleur, ou piquée, chère voleuse. Était-ce l’alcool qui avait déjà atténué votre faculté de jugement ? Ou de la cleptomanie ? En tout cas, vous avez privé les suivants de la dégustation qui leur était proposée, et ça, c’est pas chouette. Et franchement, vous nous avez gâché ces instants que nous voulions conviviaux."

Conscient que sa lettre ouverte serait sûrement une goutte d’eau dans l’océan, le glacier ponctuait tout de même son courrier virtuel d’un: "Si vous vous reconnaissez, ou si vous voyez quelle est la personne de votre groupe qui a commis cette indélicatesse, n’hésitez pas à venir (ou à lui suggérer de venir) nous régler les 45 € de cet achat impulsif. Si vous n’avez pas le courage de nous les déposer en mains propres, une enveloppe anonyme dans notre boîte aux lettres fera l’affaire. On peut rêver, non ?"

Bien sûr qu’on peut rêver

Manifestement, oui, puisque deux semaines plus tard, ce lundi 16 octobre, l’équipe du Glacetronome n’en a pas cru ses yeux en ouvrant la boîte aux lettres et en y récupérant un courrier anonyme et un billet de 50 euros. "Les excuses et la justification tiennent en quelques phrases: cette personne trouvait que la marche gourmande ne valait pas son prix (89 €) et elle a donc choisi de récupérer une partie de son argent via cette bouteille… Elle ajoute que l’an prochain, la somme prévue pour la marche sera versée aux restos du cœur."

Une missive "aussi surprenante que sincère", selon les mots de Baudouin Lenelle qui a voulu suivre l’exemple donné par le malfaiteur devenu bienfaiteur. "Nous versons nous aussi dès aujourd’hui à cette merveilleuse association une somme équivalente à celle que vous nous avez transmise. " Le Glacetronome promet même une glace gratuite à la personne si elle découvre son visage un jour, au comptoir, "afin que le seul souvenir qui subsistera de ce petit épisode soit aussi agréable pour vous que pour nous ! "