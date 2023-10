Namur: 12 nouveaux logements sociaux en centre-ville

Longtemps restés à l’abandon, trois immeubles de la place l’Ilon viennent de retrouver leurs lettres de noblesse à la suite d’un important chantier mené par le bureau d’architecture MEGG. Près de 2,5 millions d’euros ont été investis pour transformer ces bâtiments en un ensemble de douze logements dédiés à des familles et jeunes isolés à faibles revenus. Proposés à la location par le CPAS de Namur entre 400 et 600 €, ces appartements permettront de lutter contre la pénurie de logements salubres et abordables, dont la demande reste croissante. L’implantation est en outre favorable: on se trouve à proximité de commerces et des transports en commun ainsi que d’associations actives dans le "vivre ensemble".