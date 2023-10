L’Autre Laurens : le monde décalé et spectaculaire de Claude Schmitz, revenu à Namur le temps d’une avant-première

Tourné dans le sud de la France avec un budget dérisoire (NDLR: 1,2 million d’euros), L’Autre Laurens affiche des décors hauts en couleurs qui ne sont pas sans rappeler certains westerns spaghettis des années 70’s. Tout en adressant un clin d’œil au cinéma américain, le film mêle aussi scènes plus intimistes et humour décalé à la belge (comme les dialogues savoureux entre deux policiers plus maladroits qu’efficaces). Le résultat est hors norme.

Olivier Rabourdin dans la peau du détective Laurens lors d'une enquête pour découvrir la vérité autour de la mort de son frère. ©WrongMen-Chevaldeuxtrois

Lors de l’avant-première de son film, mercredi dernier, au Caméo, le réalisateur a répondu aux questions du public. L’occasion d’interviewer ce metteur en scène diplômé de l’INSAS (Institut supérieur des Arts de Bruxelles).

Claude Schmitz, comment est né ce scénario insolite aux influences multiples ?

À l’adolescence, j’avais vu à la fois des films d’auteurs et des séries B américaines que l’on me montrait à l’internat dans les années 90’s. Dans cette dernière catégorie, il y avait des discours virilistes et des personnages masculins caricaturaux avec un rapport aux femmes assez particulier. L’idée était donc de me lancer dans une production plus importante qui soit une sorte de métaphore contre l’effondrement de ces figures-là, issues d’une époque révolue.

C’est pourquoi, au fil de son histoire, le personnage de Jade se débarrasse d’une série d’individus archétypaux: bikers, GI, policiers véreux…

L’Autre Laurens arbore des décors assez hollywoodiens. Où avez-vous tourné les scènes du film ?

Nous avons tourné en Dordogne, au château de Rastignac qui s’avère être une réplique de la Maison Blanche (Washington). Les deux maisons ont d’ailleurs été construites presque en parallèle. Quand je suis tombé sur une photo de ce bâtiment, c’était comme s’il y avait un morceau des USA en France.

Outre ce lieu, j’ai songé à la frontière entre l’Espagne et la France, près de Perpignan, qui pouvait faire penser à la frontière mexicaine. Il y a d’ailleurs un désert, dont les formations rocheuses sont très proches du Grand Canyon de l’Arizona, dans lequel beaucoup de westerns spaghettis ont été tournés. L’emplacement pouvait être mis en miroir avec des paysages américains découverts dans les films.

Cette avant-première à Namur est-elle symbolique pour vous ?

Oui, tout d’abord car je suis né à Namur, ville dont mes parents sont originaires. J’ai ensuite fait une partie de ma scolarité dans une option audiovisuelle, à l’IATA, qui m’a beaucoup plu. Si je ne me trompe pas, à l’époque, c’était la seule école dans la province qui proposait ce type de formation. J’y ai donc vu plein de films à ce moment-là et rencontré beaucoup de passionnés de cinéma.

Pourriez-vous résumer votre cinéma en quelques mots ?

Je dirais que c’est un cinéma qui essaie d’inventer et d’expérimenter de nouvelles façons de raconter des histoires pour surprendre le public.