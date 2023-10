Naninne: blessé à la main après avoir reçu un coup de couteau

Dimanche, les vérifications d’usage étaient en cours. Les personnes impliquées dans la bagarre n’étaient pas encore identifiées. "La victime devait être auditionnée ce dimanche par les forces de l’ordre."

Un fait isolé

De son côté, le patron de l’Infinity Hall indique que l’altercation a eu lieu sur la voie publique et non dans l’établissement ou sur le parking de ce dernier. "Il est important de souligner que ce genre de fait est isolé et qu’il ne s’est pas produit à l’intérieur", conclut le gérant, Michaël Laboulle.