Gérer les urgences, entretenir la mémoire

Le commandement militaire ne vit pas seulement au rythme des urgences. "On a aussi un devoir de mémoire", insiste Xavier van de Werve. "On travaille en collaboration avec les associations patriotiques mais on doit aussi mener en priorité des actions à l’attention des jeunes." L’illustration la plus spectaculaire, c’est le NBK (Namur Battlefields & Kids), un événement qui rassemble plus de quinze cents écoliers de la province sur des hauts lieux de mémoire, comme ce fut le cas notamment au fort d’Emines. "On touche aussi les plus students avec le Citadelle Trophy, un challenge réservé aux hautes écoles", développe l’équipe du commandement militaire. "C’est très sportif et aventurier mais on n’est pas là pour faire du recrutement. C’est avant tout l’occasion de recréer un lien entre l’armée et les citoyens et de montrer que les militaires, ce ne sont pas seulement des gaillards qui font le salut au petit matin sous le drapeau."