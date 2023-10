Infractions au bout de la ligne

On lui reprochait ainsi d’avoir pêché dans une zone interdite, bien trop près d’un barrage. L’inspecteur a également retrouvé des goujons de moins de quinze centimètres dans un seau. Et ça, c’est trop petit pour être pêché. L’homme est également suspecté d’avoir utilisé trois cannes à pêche simultanément. Et ça aussi, c’est interdit. Enfin, on lui reproche aussi d’avoir jeté son mégot dans la Meuse quand il a vu arriver le contrôleur. Pour l’ensemble de son œuvre, le pêcheur a écopé d’une sanction administrative de 1000€. Et il la conteste devant le tribunal correctionnel. Son avocat explique ainsi qu’aucun panneau ne signalait que la pêche était interdite à cet endroit. Quant aux goujons, ils n’avaient pas été pêchés à ce moment-là, le prévenu n’était pas équipé du bon matériel pour prendre des si petits poissons. Et les lignes excédentaires, elles n’étaient pas jetées dans la Meuse. Elles étaient seulement prêtes, en attente, si la première canne connaissait un souci. Quant au mégot, l’avocat souhaiterait aussi que cette infraction tombe à l’eau. Résultat final de la pêche le 13 novembre, date du jugement.