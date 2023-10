Un marathon "Seigneur des Anneaux" ?

Jupe plissée, chemise blanche et cravate vert impérial, Marie Mathieu a le look parfait de l’élève modèle de Poudlard. Comme ses collègues de l’Acinapolis, la responsable d’exploitation du cinéma, a joué le jeu pour ce marathon Harry Potter. "Il y a eu finalement 370 participants, c’est vraiment un beau succès", souligne la responsable, le dimanche matin, sur la ligne d’arrivée. "Il y a peut-être eu quelques abandons durant la nuit", épingle Marie Mathieu. "On avait prévu 400 croissants et tous n’ont pas trouvé preneurs." Tout au long des 24 heures, des petites surprises et des cadeaux étaient prévus pour les endurants participants. "Ils étaient surtout très contents de recevoir des goodies de la franchise, comme ce petit caramel à la bière au beurre (un classique culinaire de l’univers Harry Potter), une affiche, un tour de cou…" Avec sa bonne douzaine de collaborateurs qui ont participé à l’aventure, Marie Mathieu est très satisfaite du résultat. "Oui, c’est vraiment à refaire. Mais toutes les sagas ne s’y prêtent pas nécessairement. Nous avons beaucoup de demandes pour organiser ce genre de marathon avec les films du Seigneur des Anneaux. Pourquoi pas ?" Elfes, nains et orques prendront alors la place des sorciers et des gobelins.