Un bia bouquet pour faire refleurir le wallon

"Le wallon, on l’entend de moins en moins dans nos rues, même sur le marché de Namur", poursuit le président. "En tout cas, le bon wallon, pas ce mélange de français et de wallon que l’on pourrait appeler le franlon."

Pour inverser la tendance, les Rèlîs ont des idées et des projets. Et l’un d’entre eux vient de se concrétiser, même s’il a fallu plus de vingt ans pour assister à son éclosion. "C’est Paul Gilles (lire par ailleurs) qui a eu l’idée de sortir cette anthologie sonore", poursuit Joseph Dewez.

Il y a vingt ans, le Meuti, ingénieur technicien à la RTBF et passionné par la langue wallonne, est subjugué par le travail réalisé en Ardenne pour collecter des enregistrements sonores du parler local.

Il a donc l’idée de sortir une anthologie sonore qui reprendrait les plus beaux textes du wallon namurois.

Les obstacles n’ont pas manqué mais ils n’ont pas eu raison de la ténacité du Meuti, bien soutenu ces dernières années par ses amis Rèlîs.

"Des textes pensés et écrits en wallon"

"Ces textes ont été choisis pour leur beauté et leur qualité littéraire", insiste Joseph Dewez. "Mais ils sont aussi fidèles aux gens de chez nous, à la culture du terroir. Autrement dit, ils ont été pensés et écrits en wallon."

Poésie en vers ou en prose, petites chroniques de la vie locale d’autrefois… les styles sont variés et donnent une idée de la richesse et de la diversité de la production wallonne namuroise. Un véritable "Bia Bouquet", plaisant et rassembleur comme l’hymne signé par Nicolas Bosret.

Le plus, c’est évidemment le double CD. "Le plus possible, on a voulu que les textes soient lus par les auteurs… quand ils étaient encore vivants", rappelle Paul Gilles, à la baguette. "Pour certains, ce fut un exercice assez compliqué. Ils n’avaient pas l’habitude d’entendre leur voix ou étaient stressés en sachant que cela allait être enregistré. Mais on a pris le temps qu’il fallait pour faire les choses correctement." Le résultat est à la hauteur de l’attente.

On dit que les Namurois sont lents mais c’est aussi le prix qu’ils sont prêts à payer pour bien faire les choses.