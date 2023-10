Rapaces, martre, muscardin, martin-pêcheur, etc.: de nombreux animaux rares et une année record au Creaves de Namur (photos & vidéo)

À lire aussi | Namur: un premier hôpital wallon pour la faune sauvage à Erpent ?

Sinon, entre les moineaux, merles et autres choucas, il y a parfois des surprises. Passons en revue les derniers animaux pas banals passés entre les mains de Romain et son équipe de bénévoles.

©Creaves

Commençons par le muscardin. "C’est la première fois que nous prenons en charge ce petit rongeur très discret. Il se nourrit majoritairement de feuilles, de bourgeons, de fleurs, de baies, de graines et de fruits. Il apprécie tout particulièrement les noisettes et les châtaignes. Il peut lui arriver de manger des œufs ou des insectes et même de petits escargots. Celui-là est juste venu nous faire coucou, on ne sait pas trop pourquoi on nous l’avait amené, il était en pleine forme. Il a donc été relâché rapidement sur son lieu de découverte. "

©Creaves

Une bondrée apivore, un faucon hobereau et son altesse le grand-duc

Trois rapaces d’espèces remarquables sont arrivés dernièrement dans les volières du Creaves. "Nous recevons beaucoup plus de rapaces que les autres années. Les rongeurs se sont bien reproduits, cette année, cela a fait plus de proies et permis à leurs prédateurs d’élever plus de jeunes. Sans doute est-ce un élément de réponse. Quant aux raisons de leurs arrivées ici: ils ont été percutés par un véhicule ou pris dans des barbelés. Nous avons aussi beaucoup de juvéniles qui n’auraient pas dû arriver. Les gens les ramassent en pensant qu’ils sont souffrants alors que leurs parents sont dans les environs. Il faut savoir que les rapaces, encore plus les nocturnes, quittent très tôt le nid, avant de savoir voler. Les trouver au sol n’est pas anormal. "

©Creaves

Avec quelques semaines au compteur, une bondrée apicole et un faucon hobereau ont ainsi été remis sur serres. "La bondrée a été trouvée en détresse après un gros orage mi-septembre. Elle se nourrit principalement d’hyménoptères (guêpes, bourdons frelons, etc.) qu’elle prélève en attaquant directement les nids aériens ou enterrés. Après quelques jours de bons soins et un test de vol réussi dans notre grande volière d’envol, ce magnifique rapace a pu reprendre sa route migratoire vers l’Afrique sub-saharienne. Elle a été relâchée sur le magnifique site du Chamousias, réserve naturelle située à Vierves-sur-Viroin et appartenant aux Cercles des Naturalistes de Belgique. Nous en avons profité pour faire une séance de sensibilisation et d’éducation auprès de nombreux naturalistes. Le jeune faucon hobereau est lui aussi arrivé affaibli mais en ne présentant aucune blessure, il a été relâché après quelques jours sur le site de l’Aquascope Virelles, riche en libellules, en collaboration avec le Créaves de Virelles. "

©Creaves

Le 2 octobre, c’est une reine qui a franchi le portail du Créaves de Suarlée: une magnifique femelle Grand-duc d’Europe. "C’est le rapace nocturne le plus grand du monde, qui peut prélever des petits mammifères mais aussi des renardeaux, des pigeons ou des hérissons. Le grand-duc est sur la liste rouge des espèces menacées de Wallonie." Le volatile a été retrouvé coincé dans un fil barbelé, aucune fracture n’avait été détectée mais, malheureusement, l’aile touchée s’est progressivement nécrosée et l’animal a dû être euthanasié.

©Creaves

Un biberon pour la martre et les renardeaux

Autres raretés, un traquet motteux et quatre martins-pêcheurs d’Europe. "Trois de ces derniers sont arrivés à cause de collisions avec des baies vitrées. Ce sont des oiseaux très stressés. Idéalement, il faut les nourrir avec des poissons vivants."

©Creaves

Trois putois ont également séjourné à Suarlée. "C’est une espèce liée au milieu aquatique, qui se nourrit de grenouilles. Un de ces putois nous a été amené par des gens qui l’ont recueilli pendant un mois. Ils pensaient que c’était un furet domestique. Il a fallu le désimprégner de l’homme. Nous avons aussi eu une martre retrouvée alors qu’elle tétait le cadavre de sa mère. Nous l’avons biberonnée puis transférée dans des enclos différents et mis en présence de proies, des souris d’élevage. Ce n’est pas le plus gai pour les bénévoles mais il faut apprendre à ces animaux – comme aux jeunes rapaces – à chasser et maximiser leurs chances de survivre. Pareil pour les renardeaux que nous biberonnons avant de leur apprendre à chasser de la nourriture solide. Nous nous substituons à leurs parents jusqu’à être certains qu’ils survivront dans la nature. Nous sommes désormais équipés d’une volière solide pour héberger des renards. Nous en avons eu jusqu’à dix en même temps. "

©Creaves

Conscient que s’il peut sauver de plus en plus d’animaux, c’est parce qu’il communique beaucoup, sur les réseaux et sur divers événements, le Creaves de Suarlée aura son stand dans le village installé à Terra Nova (à la citadelle), du 19 au 22/10, dans le cadre du festival international Nature Namur. L’occasion de recruter des bénévoles.

creaves-namur.be ou 0477 70 98 03