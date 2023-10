Les frissons de deux générations

"Je fais vraiment partie de la génération Harry Potter" , s’enthousiasme Manon, venue au train de Marche-en-Famenne. "Quand j’ai vu le premier film, j’avais 11 ans, le même âge qu’Harry. J’ai grandi avec." Et le gentil sort a d’ailleurs été jeté sur la génération suivante. Loélia, la fille de Manon, est l’une des plus jeunes spectatrices à prendre part au marathon. "Et je n’ai pas dormi", assure la petite fan de 11 ans. "J’ai même reçu une baguette magique d’un autre petit garçon." C’est l’effet Potter. "J’avais déjà regardé plusieurs fois tous les films en DVD mais c’est la première fois que je les vois au cinéma. Avec le son qui va plus fort et le grand écran, y a des moments où ça fait peur", f rissonne encore la petite fille, les yeux toujours pétillants malgré la nuit blanche.