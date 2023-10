Des études ont déjà été menées mais elles ne sont pas récentes. On estimait que 8 à 10% de la population savaient encore le parler.

Mais que veulent vraiment dire ces chiffres ?

Il n’est pas évident de mesurer cette connaissance. Quel est le vrai niveau de ceux qui disent le pratiquer ? Par contre, on peut aussi ajouter à cela tous ceux qui ne le parlent pas mais le comprennent.

Et ils sont encore nombreux ?

Oui, ça peut doubler le chiffre. On perçoit le phénomène lors des pièces de théâtre en wallon. Regardez le festival de Ciney: toute la semaine, il y a 400 personnes dans la salle et c’est complet tous les soirs. Ces gens comprennent ce qui se dit sur scène et cela les relie à toute une communauté. Il y a un plaisir de partager cette langue, même si on ne la parle pas correctement.

Et fondamentalement, pourquoi vouloir sauver le wallon ?

Parce que c’est un pan de notre culture. On ne doit pas systématiquement opposer le wallon et le français. Le premier est la langue des émotions, le second est plus abstrait. Vous n’avez pas de mot pour dire avarice ou fainéantise en wallon mais vous en avez pour dire l’avare ou le fainéant. Cela doit être concret. Mais c’est très bien de faire cohabiter les deux langues, elles sont complémentaires. C’est une richesse. Il faut aussi accepter de voir le wallon évoluer, contrairement à ce que dénoncent certains puristes. On ne parle plus non plus aujourd’hui le français de l’époque de Molière.

Est-il encore possible aujourd’hui de mener une "opération survie" ?

Je constate très régulièrement que la grande majorité de nos concitoyens ont un a priori favorable vis-à-vis du wallon. Récemment, j’intervenais dans une émission de Matélé. Et en rue, à Dinant, un homme de 35-40 ans m’interpelle et m’encourage à continuer, me dit que c’est bien de défendre le wallon. Ça arrive régulièrement.

Mais quelles pistes pour assurer sa pérennité ?

Pour être efficace, il faut passer par quelque chose de structurer, notamment dans les écoles, dans l’enseignement. Il y a aujourd’hui, beaucoup plus d’actions ou d’initiatives qu’il y a vingt ou trente ans. On organise des tables de conversation aux quatre coins de la province. On va dans les écoles. Mais tout cela repose sur les bonnes volontés et principalement du bénévolat. On pourrait espérer une volonté un peu plus grande du pouvoir politique mais les finances de la fédération Wallonie-Bruxelles sont au plus mal. Et quand on veut soutenir les langues régionales, il faut subsidier les actions pour le bruxellois, le marollien, le picard, la gaumais, le wallon… On saupoudre. Et finalement, l’effet est limité. C’est une partie du problème.