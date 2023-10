Namur : 24 heures sous l’emprise du sorcier Harry Potter au cinéma Acinapolis

Fourbues mais contentes et même hilares, Emma et Marie-Charlotte profitent de l’air doux et du beau soleil de ce dimanche matin pour récupérer d’un marathon pas comme les autres. Comme près de quatre cents autres fans absolus d’Harry Potter, les deux jeunes filles viennent de visionner pendant plus de vingt-quatre heures les huit films de la saga sur le grand écran de l’Acinapolis de Jambes. "On n’a pas dormi, jurent mordicus les deux amies, grosses écharpes de laine aux couleurs de Gryffondor sur les épaules. Pendant les pauses, c’était plus difficile de tenir le coup mais pendant les films, il y a suffisamment d’action pour nous tenir éveillées." "Je connaissais déjà tout par cœur tellement j’ai vu et revu les DVD, s’enthousiasme Sébastien qui est venu d’Yvoir pour retrouver son héros préféré. Mais j’ai encore découvert de nouveaux détails dans les décors, les objets posés sur les tables…" François l’avoue, lui, il a craqué quelque peu dans le septième film, la première partie de l’épilogue. "Les scènes dans la forêt, c’est plus lent et un peu tiré en longueur. En plus, c’était pour nous la fin de la nuit et là, ça devenait compliqué. Mais pour le dernier film, j’ai retrouvé le punch", assure-t-il, une boisson énergisante à la main.