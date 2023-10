Décès de Mariette Delahaut à Namur : la vie hors norme d’une femme d’exception

Mariette Delahaut voit le jour le 17 avril 1922 à Namur. Son père Joseph est maraîcher, sa mère Jeanne est femme au foyer. La famille s’installe à Jambes et la jeune fille étudie chez les Sœurs de Notre-Dame. Élève studieuse et déterminée de l’option latin latin-grec, elle suit en parallèle des cours d’anglais.

1940, la guerre. Son école est bombardée et sa famille prend la route de l’exode. Revenue de France, Mariette poursuit un régendat littéraire à l’école normale. Elle aurait aimé entrer à l’université, mais les portes des facultés namuroises sont à l’époque fermées aux jeunes femmes et les trajets en train vers Liège ou Louvain trop compliqués.

À l’ONU et aux USA

Diplômée, Mariette Delahaut n’enseigne pas mais s’engage comme ambulancière à la Croix-Rouge. Les bombardements alliés d’août 1944 sur Namur et les dizaines de corps de concitoyens à ensevelir la marquent profondément.

Les Américains en poste à Namur repèrent cette jeune femme volontaire qui parle leur langue. Mariette Delahaut œuvre alors comme fonctionnaire pour les alliés en Belgique et puis en Allemagne. D’autres portes s’ouvrent ensuite, celles de l’ONU à Paris où la jeune femme assiste en 1948 à l’adoption de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme, en présence d’Indira Gandhi et d’Eleanor Roosevelt.

De retour en Belgique, elle enseigne quelques années en région namuroise avant de décrocher la bourse américaine Fulbright. Celle-ci l’emmène en Iowa pour enseigner le français, puis en Lousiane pour diriger durant plusieurs années la mission des enseignants francophones.

Elle réinvente l’école

Mariette Delahaut, très attachée à ses racines namuroises, revient en Belgique pour de bon. Sa vocation d’enseignante se double d’une volonté de faire progresser le monde de l’enseignement. Elle impose son talent visionnaire et ses idées novatrices dans un milieu dominé par les hommes. Elle fonde et dirige une école moyenne à Glons, une autre à Lesves et enfin, en 1970, un institut d’enseignement spécialisé primaire et secondaire à Jambes. C’est le premier établissement du genre en Wallonie, où il devient une référence. Depuis 1996, il porte le nom de sa fondatrice, à sa grande fierté.

À sa retraite professionnelle, infatigable, Mariette Delahaut s’implique davantage encore dans divers mouvements associatifs et service-clubs à portée sociale ou culturelle.

Élégance et modernité

Mariette Delahaut avait un frère cadet, Jean, médecin du sport et ORL de renom. Elle n’a pas eu d’enfants mais a été entourée de nombreux neveux, petits-neveux et arrière-petits-neveux.

Elle a passé les dernières années de sa vie à la maison de repos Les Chardonnerets, à Jambes. Elle est décédée non loin de la Meuse qu’elle aimait tant, au terme d’une existence hors normes et exemplaire.

Sa modernité, son volontarisme et son altruisme ne se sont jamais démentis. Sa silhouette élégante, son regard pétillant, sa personnalité solaire et enthousiaste ont éclairé et éclairent encore des générations d’élèves, et d’innombrables collègues, collaborateurs et amis.