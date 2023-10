L'Andennaise Paloma Sermon-Daï primée au FIFF: "Je suis très heureuse, ça va faire parler du film"

La réalisatrice Paloma Sermon-Daï et les comédiens non-professionnels Purdey et Makenzy Lombet (ses cousins) ont emporté à Namur, sur leurs terres, deux des plus prestigieuses distinctions: le Bayard d’or du meilleur film et le Bayard de la meilleure interprétation, remis conjointement aux deux acteurs.

Paloma, comment appréhendiez-vous cette cérémonie ?

Je n’avais pas d’attente particulière. Je me trouvais dans un festival en France, près de Toulouse. On m’a appelée de Namur pour me dire que j’allais recevoir un prix, sans préciser lequel. Je suis donc revenue pour la cérémonie mais je ne m’attendais pas au Bayard d’or, et encore moins à ce que le film emporte deux Bayards.

Rien n’avait filtré ?

Non. Les jurés restent généralement très discrets. Même si j’avais été à Namur durant tout le festival, je pense que je n’aurais rien vu venir.

Que vous inspire cette double récompense ?

Je suis très heureuse car cela va contribuer à faire parler du film à Namur et en Belgique avant sa sortie, en avril. C’est un bon signal aussi vers les exploitants de salles. Et puis il y a un montant – je ne sais plus combien mais c’est une belle somme (NDLR: 14 000€) – qui est versé directement au distributeur. L’argent sera consacré à l’affichage, à la promotion, à la publicité, à l’encadrement des avant-premières du film. C’est assez réjouissant.

Vous avez célébré ça ?

Oui, on a été très bien accueillis par le FIFF et on a dignement fêté ça, même si ça a fait beaucoup de trains pour rentrer de Toulouse et que je n’étais pas au meilleur de ma forme. J’ai reçu pas mal de coups de fil, de messages sur les réseaux, c’était très gai.

Le prix d’interprétation donne-t-il davantage d’envies de cinéma à Purdey et Makenzy ?

Ça les titille, mais ils restent lucides. Ils savent que c’est un métier compliqué, qu’il est difficile de tenir sur la longueur. Pour l’heure, ils sont heureux de m’accompagner sur les festivals – dès que c’est possible pour eux en tout cas, car ils sont toujours scolarisés.

D’ici la sortie, vous continuerez de montrer le film en festivals ? Est-ce une facette du métier qui vous plaît ?

Oui, on fait une série de petits festivals en France, et dans les prochaines semaines il y a le Mexique et le Québec. Je suis très contente d’accompagner le film, de voir les réactions du public à chaud, de partager avec lui. Je crois beaucoup au bouche-à-oreille pour le lancement d’un film. Les festivals, avec les débats et les séances de questions-réponses, permettent aux spectateurs de se sentir davantage concernés.

La trajectoire empruntée par le film est de bon augure pour la production d’un prochain projet.

On a fait ce film avec peu de moyens, avec une petite équipe et c’était très bien car le scénario s’y prêtait. On n’a manqué de rien. Pour la suite, j’aimerais en effet voir un peu plus grand. On verra. Je travaille sur un scénario de fiction, mais je n’en dis rien car c’est tout frais.