24 heures Harry Potter à Jambes: un marathon mené à la baguette

Mais pour la grande majorité, pas question de fermer l’œil une minute. "Je fais vraiment partie de la génération Harry Potter", s’enthousiasme Manon, venue au train de Marche-en-Famenne. "Quand j’ai vu le premier film, j’avais 11 ans, le même âge qu’Harry. J’ai grandi avec." Et le gentil sort a d’ailleurs été jeté sur la génération suivante. Loélie, l’une des plus jeunes spectatrices à prendre part au marathon, ne tient plus en place. "De toute manière, dans notre famille, les enfants n’ont pas le choix, s’ils n’aiment pas Harry Potter, ils sont déshérités d’un coup de baguette", s’amuse Sarah, la marraine.

Les portes s’ouvrent et l’accueil est assuré par des students mais aussi des membres du personnel déguisés et qui jouent le jeu à fond. Pas question de rentrer avec de la nourriture, faut faire tourner l’industrie du pop-corn. "Tous les spectateurs reçoivent un petit bracelet Harry Potter, un bon pour le petit-déjeuner de demain mais aussi un petit sachet de caramels à la bière au beurre", détaille Marie Mathieu, la responsable du site.

La file est à un moment aussi longue que Nagini, le serpent de Voldemort. "Mais ça ne va pas traîner. Dans quelques minutes, tout le monde sera en salle", rassure-t-on chez Acinapolis. Et tout semble se régler d’un coup de baguette magique. Jean-Philippe a même pris son oreiller officiel pour plus de confort en cas de coup de pompe. La salle va s’obscurcir, la magie peut commencer et elle opère déjà sur ces 360 marathoniens de la sorcellerie.