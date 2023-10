De plus, les inspecteurs ont mené trois actions de sécurisation plus importantes, axées sur le centre-ville, Jambes et Bomel. Au total, 196 personnes et 13 véhicules ont été contrôlés. La police a procédé à dix arrestations judiciaires, six arrestations administratives, 35 PV de vente ou détention de stupéfiants, huit PV pour détention arme prohibée, un PV pour séjour irrégulier et six interpellations de personnes recherchées (pour auditions ou devoirs judiciaires).

Ont été saisis 201,90 grammes de cannabis, 78,30 grammes de cocaïne, 12 armes, 1460€ et deux véhicules.