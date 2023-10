Dans deux films de survie, Mélanie Thierry souffle le chaud et le froid au FIFF

Je ne devais pas avoir ce rôle, je n’étais pas libre. Mais après le report d’un tournage en Ukraine, une partie de mon année s’est libérée. Le réalisateur cherchait son héroïne. J’admirais déjà Arnaud des Pallières pour sa pensée, sa maîtrise, ses documentaires. Ce fut une expérience rare.

L’héroïne est mystérieuse…

Quand elle rentre dans cette enceinte, on ne sait rien d’elle. C’est un choix, on ne sait pas si elle est folle, ce qu’elle manigance. On navigue 15-20 minutes dans cet état. Ça peut paraître long, à une époque où on veut avoir les réponses à tout, tout de suite. Mais c’est bien de ne pas tout savoir d’emblée.

Où avez-vous tourné ?

Dans des lieux autour de Paris, un été de canicule. Y compris dans des services psychiatriques désaffectés, en décrépitude mais avec une atmosphère toujours bien là.

Dans ce film, aux côtés de Carole Bouquet, Josiane Balasko ou une effrayante Marina Foïs, vous êtes entre femmes.

Les hommes ne manquent pas, ils sont là et pas là, on comprend qu’ils ont été déterminants dans les destins de ces femmes abîmées. C’est étonnant qu’un homme se retrouve à filmer ces portraits de femmes.

Moi, je suis le vecteur, le regard du spectateur. Avec forcément des failles. Une vie sans faille n’existe pas. Dès notre premier cri, il y a un traumatisme plus ou moins important. Fanni est une femme qui a tout et aurait pu s’en contenter. Mais elle prend un chemin de traverse, pour régler ce qui la ronge. De là à imaginer la vie derrière cette enceinte… elle se prend la réalité de plein fouet. Elle qui pensait qu’elle pourrait ressortir, avec son port de tête, en demandant qu’on lui ouvre le portail… Dès qu’elle change de statut, elle n’a le droit ni de penser ni d’agir.

Une poudrière ! Dans Soudain seuls, votre autre film, sous la musique de votre mari Raphaël, vous vous retrouvez isolée avec Gilles Lellouche, sur une île glaciale. Au sud du Chili, mais trouvée entre Bretagne et Islande.

Tout a été tourné en Islande si ce n’est une scène dans la mer en Bretagne là où en Islande, nous serions morts. Bon, l’eau n’était pas chaude mais supportable quelques heures avec une combinaison. Sans avoir besoin du Samu.

Comment prépare-t-on ce rôle soumis à rude épreuve ?

C’était le contraire de Captives, pour lequel j’ai fait tout un travail global (danse, chant, etc.) de plusieurs mois. Avec une vraie discipline. Je ne sais pas si ça m’a aidé, ou pas, mais c’était tout un apprentissage pour appréhender le personnage.

Pour Soudain seuls, je suis arrivée en Islande une semaine après la fin du tournage de Captives. J’ai eu deux jours de battement. Heureusement, nous avons eu une semaine de répétitions, plongés dans ce décor, ce vaste-clos magique, mystique, aride. Ça pousse à croire qu’il y a des choses folles sur terre, très dures aussi. C’est très chouette comme destination touristique mais là, la démarche n’était pas la même.

Le jour 1, c’est inouï, on est ébahi par l’endroit, la beauté qui nous entoure. Après 5 semaines, on est saturé, on a envie d’autre chose. La 8e semaine, on le vomit, on suffoque. Le froid est là sans interruption, on est dehors de 6h à 20 h, on ne se réchauffe jamais.

Le refuge que trouvent les héros, un couple parfois au bord de la rupture, a été créé de toutes pièces. Et les manchots que vous croisez ?

Il n’y en a pas en Islande. Ils étaient représentés par des balles de tennis.

C’était la première fois que vous tourniez aux côtés de Gilles Lellouche.

J’ai découvert un acteur merveilleux, qui amène du soutien, de la générosité, de la drôlerie aussi. C’était le partenaire idéal pour cette aventure. Il est concerné humainement et on se sent en sécurité avec lui.