ITCA: un copieux buffet de médailles

"La charcuterie, la salaison, c’est comme la pâtisserie, c’est au gramme près", tranche Christophe Olikier, professeur à l’école de boucherie de Suarlée. "Si c’est 18 grammes dans la recette, c’est pas 16 ou 22. Et on pèse à la balance de précision. C’est la pharmacie du coin !" Cette rigueur, les enseignants de l’ITCA parviennent visiblement à bien l’inculquer à leurs élèves. C’est en tout cas ce que confirme cette moisson de médailles (21 dont 13 en or) récoltée au récent salon "Meat Expo", la grand-messe nationale des bouchers et charcutiers qui vient de se tenir à Courtrai. "Nous voulons former ici des bouchers et charcutiers complets, des artisans qui maîtrisent toutes les facettes du métier, y compris les charcuteries, les salaisons", insiste Daniel Brunin, le chef d’atelier. "On n’a jamais obtenu un tel nombre de médailles. ça récompense aussi le travail de tous nos professeurs qui sont de vrais passionnés", poursuit Anne Thonon, la directrice. Mais le mérite en revient aussi et surtout aux élèves, à l’origine de cette pluie de trophées. "Ce projet, on l’a déjà commencé en juin dernier", rappelle Renaud Delfosse, professeur de technologie du métier. "Ils ont choisi le produit et mis au point la recette de A à Z. On ne les a pas laissés dans l’erreur mais ce sont vraiment eux qui ont assuré la réalisation." Il y a du classique comme l’incontournable boudin blanc ou le jambon cuit mais certains ont aussi fait le pari de l’originalité et de la complexité. "Une galantine de canard, ce n’est quand même pas courant", souligne Christophe Olikier. "Il faut désosser toute la bête, cuire, farcir et recomposer. C’est très technique."