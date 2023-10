Oui, j’ai eu des médailles pour mon jambon mosan, le saucisson polonais et la mousse de foie de canard avec des inserts de foie gras.

Et cette aventure, quand a-t-elle démarré ?

Je suis seulement entrée en cinquième année à l’ITCA. Avant, j’étais en option sociale. Mais j’étais vraiment fascinée par le travail que réalisait mon petit copain de l’époque qui était en formation de boucherie. La découpe, les préparations… ça m’intéressait énormément.

Et vous avez donc fait le grand saut. Pas trop difficile de débarquer en cinquième ?

J’ai effectué deux années en une pour rattraper un certain retard. Mais visiblement, j’ai bien géré (rires). Techniquement, je dois encore travailler pour être plus rapide, avoir des gestes encore plus efficaces. Mais ça se passe bien.

Et vous êtes l’une des rares filles au milieu de tous ces mecs !

Oui mais cette mentalité me plaît. Je suis du genre "zéro prise de tête" et rigolade. Et quand on bosse, on bosse dur. ça me convient parfaitement ! Les technologies ont évolué, l’outillage aussi. Il ne faut pas avoir nécessairement deux gros bras. Mais il faut quand même faire preuve d’endurance et de rigueur. C’est l’essentiel.