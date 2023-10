On m’a proposé ce rôle, dans un festival important. Il s’y passe toujours de belles rencontres, des surprises, il incite à la curiosité. Et proposer une programmation pour les jeunes, enfants et adolescents, ça fait sens. Ça interroge par rapport à ce que voient les jeunes. À leurs yeux, un film sorti il y a 5 ans est vieux. Ils sont en fait soumis, de plus en plus, à un choix de grand magasin, sur les plateformes ou parmi ce qui est piratable. Alors qu’il y a de super films plus anciens. Quelqu’un qui m’est très cher m’a dit, à 14 ans, avoir vu tout Coppola ! Le tout ponctué d’un “mais tu savais que son papa avait fait des films ?” La fille de Van Dormael aime Coppola, mais Sofia, la fille de Coppola. Vingt, trente ans, c’est la préhistoire du cinéma. C’est donc bien d’avoir une machine à voyager dans le temps comme le FIFF.

Votre carrière a commencé avec les enfants.

À l’époque, je faisais des courts-métrages et, pour gagner ma vie, du théâtre pour les enfants. J’aime beaucoup ce public, qui n’est pas poli, qui s’en va s’il s’embête et pose des questions s’il ne comprend pas. Après le spectacle, il te dit que c’était bien mais demande "c’est quoi votre métier ?" Il n’y a pas de vedette dans le théâtre pour enfants, mais des vibrations qui peuvent longtemps résonner.

Puis vous avez pu faire votre premier long.

Avec Toto le héros, j’ai eu la chance d’arriver dans un cinéma en friche. Les gens intelligents du milieu nous conseillaient de faire des OVNIS, de l’inclassable. Aujourd’hui, on nous pousse à faire des films qui marchent, alors que, forcément, ils ont déjà été faits. À l’époque, il n’y avait pas d’autoroute, on créait son sentier à travers les hautes herbes.

Quels films vous ont marqué, enfant ?

Ado, j’ai eu le bonheur que la télé diffuse de vieux films, aborde une partie de l’histoire du cinéma – il y en avait une. À 14 ans, je me souviens avoir vu Rachel, Rachel de Paul Newman. Un film qui n’a pas eu de succès mais m’a fasciné. On y voyait dans le même décor une adulte et l’enfant qu’elle était. J’ai trouvé dingue cette manière dont le cinéma pouvait raconter les choses qui se passent dans la tête d’une personne, ou des mondes inventés. Le cinéma, ce n’était pas que l’enregistrement du soi-disant réel – je ne sais pas s’il y a une réalité.

Le cinéma montre les perceptions. Comme disait Luigi Pirandello, on y est un, personne et cent mille. On est enfant ou vieux, aborigène ou venu du futur, riches ou pauvres. On vit à travers l’écran de multiples expériences de vie. Le cinéma permet d’être plus un autre que soi.

Quel film aimeriez-vous revoir avec des yeux d’enfant ?

Peut-être un film que j’ai aimé en tant qu’adulte ? On ne voit pas toujours le même film selon l’âge auquel on le voit. Tarkovski par exemple. À la suite de la vision du Miroir à la Cinématek, j’avais pris mon abonnement pour les autres séances de ce cycle et j’ai vu Stalker. Un des plus beaux films que j’aie vu. Pourtant, je me suis souvenu que quatre ans plus tôt, j’étais sorti du cinéma en cours de séance, en trouvant ce film chiant. Depuis lors, je ne dis plus jamais qu’un film est nul.

Comment faire aimer le cinéma aux enfants ?

Allez au cinéma, retrouvez-vous avec des inconnus qui vont partager les mêmes émotions. La salle est irremplaçable, c’est une expérience collective. On ne vit pas la même chose si on a le droit de zapper. On est captif, assis, et partir avant la fin pour rentrer chez soi est un acte important. Alors que chez soi, il n’y a qu’un bouton à pousser. Mais des conseils de films, je n’en donne pas. J’ai essayé de montrer Laurel et Hardy à mes filles. Elles ne riaient et me regardaient plutôt moi, en train de m’éclater, en se demandant pourquoi. Tout ne passe pas d’une génération à l’autre.

Sinon, comme je suis huit fois grand-père, je vais souvent au cinéma avec mes petits-enfants, plus pour leur faire plaisir que pour moi.

Vous avez aussi réalisé des clips pour Indochine et Arno.

Je ne suis pas réalisateur de clip, je l’ai fait avant tout parce que ce sont des amis et que c’est gai de passer du temps avec eux. Quand Arno m’appelait à ce sujet, il me disait "Est-ce que tu saurais me faire un clip… sans argent ?" Pour Dans mon lit, nous avons donc mis le lit d’Arno sur le toit de la voiture et l’avons conduit au milieu d’un champ. Je pense qu’il y a eu trois prises. Puis, il y a eu Oostende bonsoir que j’ai réalisé avec ma fille, à l’image. C’est un hommage au peintre Spillaert. Je suis passé chez Arno, sur un petit papier déchiré, il m’a donné les paroles. Je ne me rendais pas compte que le brise-lames sur lequel il nous emmenait serait l’endroit où il ferait répandre ses cendres, un an plus tard.

Ici vit un certain Benoît Poelvoorde.

Contrairement à ce que certains disent, mon expérience avec lui (NDLR. sur Le tout nouveau testament) m’a révélé quelqu’un de très sérieux, fiable, qui travaille et y va à fond. Il se donne sans réserve.

Et Namur, alors ?

Je n’y ai jamais habité mais y suis souvent passé. Pour présenter mes premiers courts-métrages au festival du court-métrage, d’abord. C’était l’un des deux seuls endroits en Belgique. Je passais une semaine au cinéma. Puis, j’ai fait du théâtre, j’ai présenté Cold Blood, Kiss & Cry que j’avais créés en compagnie de la femme qui me fait le plaisir de m’aimer, Michèle Anne De Mey.

La suite pour vous ? Ce film western/aventure Dogboy dont on parle depuis un petit moment ?

Non, c’est mort. C’était un projet qu’on m’avait proposé mais manifestement ils avaient dit qu’ils avaient les sous sans les avoir. Non, la suite, c’est ce que j’écris, depuis quatre ans, une nouvelle fois avec Thomas Gunzig. Un scénario sur les rêves. Je dis toujours que j’en ai pour entre six mois et un an. Puis, au bout des six mois, je recommence. J’en suis à la 8e version. C’est comme une voiture qui ne roule pas et dont on cherche la panne. Je n’ai pas encore de casting, il faudra voir dans quelle langue on tourne et où c’est produit.